نام خارک بعنوان جزیره مقاومت در تقویم انقلاب ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش بعدازظهر سه‌شنبه در نشست قرارگاه استانی راهیان نور دریایی اظهار داشت: اردوهای راهیان نور نقش بسیار مهمی در شناساندن افتخارآفرینی‌ها و رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس داشته است و در آینده نیز خواهد داشت.

وی اردوی راهیان نور را پلی برای معرفی ارزش‌های دوران جنگ تحمیلی به نسل جوان دانست و اضافه کرد: در تاریخ انقلاب هیچ عاملی به جز راهیان نور در بین جوانان و نوجوانان اثربخشی لازم را نداشته است.

استاندار بوشهر خواستار توجه و همکاری و تعامل همه مسولان برای برگزاری هر چه باشکوه تر اردوهای راهیان نور شد و ادامه داد: اردوهای راهیان نور به عنوان کاری اثرگذار در مقابله با جنگ نرم دشمن است که همه مسئولان باید از آن حمایت کنند و برای تداوم آن تلاش کنند.

وی خواستار ثبت اردوهای راهیان نور دریایی استان بوشهر در تاریخ شد و بیان داشت: جزیره خارک در طول دو هزار و 888 روز جنگ تحمیلی دو هزار و 834 بار بمباران شد و اردوهای راهیان نور دریایی در این جزیره در معرفی رشادت‌های تلاشگران این جزیره نقش مهمی خواهد داشت.

جهانبخش با تاکید بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از اردوهای راهیان نور دریایی در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: نام جزیره خارک باید بنام جزیره مقاومت و ثبات در تقویم انقلاب و مقاومت ملت ایران ثبت شود.

وی در ادامه به برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران اشاره کرد و با ستودنی توصیف کردن شرایط برگزاری این اجلاس در ایران، افزود: برگزاری مطلوب اجلاس نشان از کارآمدی نظام است و برگزاری مطلوب این اجلاس نقطه عطفی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است.