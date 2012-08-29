حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر راه حل بحران سوریه را راه حل ترکیبی از راهکار مورد نظر ایران و مصرخواند و گفت: ترکیبی از دو راه حل مصر و ایران برای حل مسئله سوریه امکان پذیر است، اما باید به این نکته توجه کرد که اگر کشورهای تاثیر گذار در تحولات سوریه و یا بازیگران داخلی سوریه از روند مذاکرات حذف شوند و بحران حل نمی شود.

رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم ادامه داد: در گذشته نیز تلاش‌هایی انجام شد تا راه حل بدون ایران یا بدون بشار اسد دنبال شود و یا اتحادیه عرب و کوفی عنان راه حل هایی را به تنهایی دنبال می کردند که هیچ کدام تا امروز به دلیل نادیده گرفتن طرف های موثر در تحولات سوریه به جایی نرسیدند.

این کارشناس مسائل بین‌المللی با اشاره به راه حل ایران برای حل بحران سوریه مبنی بر تشکیل گروه تماس شامل کشور های مصر، ایران و ونزوئلا به عنوان تروئیکای غیر متعهدها و کشورهای غیر متعهد همسایه سوریه و ترکیه اظهار داشت: غیر متعهد ها تنها جمعی است که در چنین شرایطی شکل گرفته و ایران ریاست آن را برعهده دارد به همین دلیل در آینده می تواند سند کار در تهران بسته شود و با توجه به نقش محوری ایران در تروئیکای غیر متعهدها، تروئیکا می تواند در آینده در این زمینه نقش محوری بازی کند.

وی تشکیل جلسات تروئیکا برای حل بحران سوریه را راه حل مناسبی به شرط حضور عربستان و ترکیه در این جمع خواند و تصریح کرد: با توجه به اختلافاتی که در اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی وجود دارد راه حل ایران مناسب به نظر می رسد.

فلاحت پیشه با بیان اینکه غالب بازیگران سیاسی سوریه دغدغه محتوای طرح تروئیکا رادارند اظهار داشت: محتوای طرح باید با شرایطی به تصویب برسد، نکته اول اینکه نباید پیش شرطی از سوی طرف های حاضر در مذاکرات مطرح شود که فضای سیاسی سوریه را برهم بزند.

وی ادامه داد: در طرح های مختلفی که تا امروز ارائه شده است برخی پیش شرط رفتن بشار اسد را پیشنهاد می دهند که در نهایت موجب حاکمیت فضای بحران و درگیری در سوریه خواهد شد، برخی نیز شرط ماندن بشار اسد را به هر قیمت مطرح می کنند که این امر نیز موجب شکل گیری حرکت های انتحاری در سوریه خواهد شد.

این نماینده مجلس هشتم گفت: نکته دوم این است که در این طرح نباید هیچ یک از طرف های تاثیر گذار در بحران سوریه را بیگانه تلقی کنند به این معنا که باید همه طرف ها اعم از دولت و معارضان در طرح دیده شوند.

وی خاطر نشان کرد: تصمیم گیری در خصوص آینده سوریه، تصویب قانون اساسی این کشور و یا در صورت لزوم شرایط انتقال دولت و آینده بشار اسد باید توسط مردم سوریه انجام شود.

فلاحت پیشه تاکید کرد: در صورتی که بازیگران خارجی در خصوص سوریه دچار جهل شوند، مشکلات همچنان لاینحل باقی می ماند، بازیگران خارج از سوریه باید به صورت موقت اختلافاتی را که بر سر منافع خود در سوریه دارند را تعدیل کنند و اجازه دهند مردم سوریه در خصوص آینده خود تصمیم بگیرند.

وی افزود: در شرایط بحران، ایران، عربستان و مردم سوریه ضرر می کنند و تنها صهیونیست ها از این بحران سود می برند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در نشست ایران و مصر باید توافقی بر سر راهکار مشترک شکل بگیرد که این راهکار در آینده بحران سوریه را حل کند.

وی ادامه داد: مصر نقش مهمی در این راستا بازی کرد و متوجه شد که ایران حلقه مفقوده تحولات اخیر است و هیچ گونه راهکار ابتکاری چه در خصوص سوریه و چه دیگر تحولات منطقه بدون ایران نمی تواند نتیجه بخش باشد.

فلاحت پیشه تاکید کرد: ایران باید از این راهبرد جدید دولت مصر استقبال کند و در قالب این راهبرد با مصر همکاری بیشتری انجام دهد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: این اقدامات باعث می شود ایران و مصر که در قبال تحولات آینده مصر بیشتر به هم نیاز دارند در آینده بتوانند کشورهای اسلامی را به سوی راه حل مشترک سوق دهند.