شیروان آماده برگزاری ششمین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی پرستاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین الله اسکوییان ظهر سه شنبه در جمع مدیران شهرستان شیروان افزود: درششمین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی پرستاران 500 پرستار مرد و زن از 25 استان کشور درشیروان حضور یافته و درشش رشته ورزشی با هم رقابت می‌پردازند.

وی اظهارداشت: تمهیدات لازم به منظور استقبال، اسکان و برگزاری این مسابقات ملی انجام شده و برای برنامه ریزی هرچه بهتر در این زمینه ستادی درشیروان تشکیل شده است.

رییس هیات مدیره نظام پرستاری شیروان گفت:مراسم آغازین این جشنواره در پارک «شیرکوه» به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شیروان با اجرای برنامه‌های متنوع سنتی برگزارمی شود.

وی افزود: کلیه سالن‌های ورزشی شیروان برای برگزاری این جشنواره آماده شده وبرخی از سالن‌ها با همکاری مدیریت ورزش و جوانان شیروان تجهیزشده است.

اسکوییان تصریح کرد: این جشنواره با هدف شناسایی استعدادها و پتانسیل‌ها، فراهم کردن زمینه نشاط و شادابی دربین پرستاران برگزارمی شود.

وی با اشاره به اینکه جایگاه شیروان جایگاه ویژه‌ای درکشور دارد برگزاری این جشنواره فرصتی مغتنم برای معرفی و شناساندن هرچه بیشتر این شهر درعرصه ورزش دانست.

به گفته وی شیروان درکلیه رشته‌های جشنواره مذکورشرکت فعال خواهد داشت.

شرکت کنندگان در این جشنواره در شش رشته فوتسال، والیبال، شنا، شطرنج، دارت و پینگ پنگ به رقابت خواهند پرداخت.

ششمین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی پرستاران 11 تا 16 شهریور ماه جاری در شیروان می‌شود.