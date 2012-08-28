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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

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تولید با کیفیت ترین محصول زیتون کشور در رودبار / لزوم ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه

تولید با کیفیت ترین محصول زیتون کشور در رودبار / لزوم ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: این شهرستان با کیفیت ‌ترین محصول زیتون کشور را تولید و به بازارهای مصرف داخلی عرضه می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور رنگیدن با بیان اینکه برای اجرای طرح توسعه باغهای زیتون علی آباد رودبار 13.2 کیلومتر لوله‌ گذاری انتقال آب درحال انجام است، افزود: این طرح 650 نفر بهره ‌بردار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون زیتون در شش هزار و 700 هکتار از اراضی حاصلخیز شهرستان رودبار تولید می شود.

انجام 11 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی تالش

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت تالش گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری 11 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی این شهرستان به عمل آمد.

عیسی صفی دوست افزود: در بازرسی های بعمل آمده 219 واحد متخلف شناخته شده که پرونده تخلف تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.

وی همچنین با بیان اینکه ارزش ریالی پرونده های متشکله افزون بر 174 میلیون ریال بوده است، یادآورشد: عمده تخلفات این واحدها گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور است.

جریمه یک واحد توزیع کننده آرد در آستارا به اتهام گرانفروشی

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا گفت: در نتیجه بازرسی های انجام  گرفته یک واحد متخلف در زمینه توزیع آرد در این شهرستان شناسایی شد.

بیژن خالق وردی پور افزود: در راستای این بازرسی ها که با هدف نظارت بر فروشندگان و توزیع کنندگان آرد و جلوگیری از افزایش قیمت آن در شهرستان آستارا صورت گرفت واحد مزبور برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی اظهارداشت: تخلف این واحد توزیع آرد گرانفروشی و عدم صدور فاکتور بوده و ارزش ریالی پرونده متشکله این واحد 144 میلیون ریال بوده است.

تردد 950 هزار خودرو در محورهای مواصلاتی گیلان

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: طبق آمار دریافتی از 19 دستگاه تردد شمار در سطح راههای استان گیلان حاکیست طی 48 ساعت گذشته در مجموع 957 هزار و 863 دستگاه خودرو در جادههای استان تردد داشته اند.

سبحان الله علیپور افزود: در این مدت 98 هزار و 977 دستگاه به استان وارد و  106 هزار و 550 دستگاه وسایل نقلیه از استان خارج شدند.

وی اظهارداشت: آمار مقایسه ای نسبت به مدت مشابه هفته قبل نشانگر کاهش یک درصدی تردد در استان، کاهش 18 درصدی در محورهای ورودی و افزایش 28 درصدی در محورهای خروجی گیلان است.

کد مطلب 1683258

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