ایجاد مرکز مشاوره ژنتیک در کنار مرکز نگهداری معلولان بهزیستی قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم حاجی مظفری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز مشاوره ژنتیک که در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی برگزار شد، بیان کرد: توجه به سلامت از شاخص‌های مهم در جامعه است.



وی با اشاره به اینکه در موضوع سلامت محورهای مختلفی لحاظ شده است افزود: در بحث سلامت تنها درمان کافی نیست، بلکه بهترین اقدام در این زمینه بحث پیشگیری است.



مدیرکل بهزیستی قم افزود: هزینه‌های درمان قابل مقایسه نیست زیرا زمانی که کیفیت زندگی فردی دچار مشکل می شود نمی‌توان قیمت آن را سنجید بنابرین هرچه بتوانیم در امر پیشگیری اقدام کنیم می‌توانیم جزء جوامع موفق باشیم.



وی ادامه داد: در این موضوع دولت توجه زیادی داشته است و افزایش اعتبارات در دولت نهم و دهم نیز بسیار بوده است.



شاهد کاهش معلولیت‌های مادرزادی در قم خواهیم بود



حاجی مظفری با اشاره به اینکه توجه به پیشگیری از معلولیت‌ها اهمیت بسیاری دارد، افزود: با آگاهی مردم می توان میزان بروز معلولیت‌های مادرزادی را کاهش داد که باید همه دستگاه ها و مردم به این امر توجه ویژه داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام گرفته به تدریج شاهد کاهش معلولیت‌های مادرزادی در قم خواهیم بود افزود: چهار مرکز مشاوره ژنتیک در قم فعال است که 2 مرکز آن اهمیت زیادی دارد و به این 2 مرکز توجه زیادی می شود.



مدیر کل بهزیستی قم بیان کرد: مرکز مشاوره ژنتیک مرکز درمان ناباروری از آنجا که افراد مراجعه کننده به این مرکز مشکل بیشتری دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است.



وی گفت: در بهزیستی افرادی که دارای فرزند معلول هستند و به بهزیستی مراجعه می کنند در کنار مرکز پذیرش معلولان یک مرکز مشاوره ژنتیک نیز قرار داده شده است.



انجام تست غربال گری شنوایی در همه متولدان قم



حاجی مظفری با اشاره به اینکه بیش از سه هزار و 800 ناشنوا در قم وجود دارد، بیان کرد: قم تنها استانی است که صد در صد متولدان در استان تحت پوشش غربال گری شنوایی قرار می گیرند که در این تست 113 کودک دچار مشکل بودند که در چرخه درمان قرار داده شدند.



وی بیان کرد: حدود 48 هزار نفر نیز تحت پوشش تست بینایی قرار گرفتند که از میان آنها 400 نفر مشکل تنبلی چشم داشتند.



مدیر کل بهزیستی استان قم گفت: در شهر جعفریه نیز مرکز درمان سرپایی اعتیاد افتتاح خواهد شد.

