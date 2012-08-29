داوری دیدار سایپا - راه آهن مشکلی نداشت/ در نیمه دوم حاکم میدان بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی، سرمربی تیم فوتبال راه آهن در پایان دیدار مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نیمه اول بازی خوبی را شاهد نبودیم ولی در نیمه دوم و با تعویض‌هایی که انجام دادیم بر بازی حاکم بودیم و موفق شدیم در دقایق پایانی از روی نقطه پنالتی گل برتری را به ثمر برسانیم.

وی ادامه داد: در این دیدار چند بازیکن کلیدی خود را در اختیار نداشتیم ولی بازیکنان جوان تیم ما عملکرد خوبی داشتند.

دایی تصریح کرد: داوری در این دیدار مشکلی نداشت و آقای قهرمانی قضاوت خوبی داشت و پنالتی که روی بازیکن ما رخ داد کاملا درست بود. اگر به اعتراض باشد ما باید اعتراض کنیم که چرا این داور دو بازی پی در پی را باید برای سایپا قضاوت کرد.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در خصوص تعطیلات لیگ برتر گفت: اردویی را در ترکیه برگزار خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم تا از تعطیلات لیگ به خوبی بهره ببریم.

دایی در پایان اظهار داشت: امیدوارم روند روبه رشد تیم راه آهن در ادامه فصل هم ادامه داشته باشد.

در اولین بازی از هفته هفتم لیگ برتر راه آهن موفق شد در کرج تیم سایپای البرز را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.