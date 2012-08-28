بوشهر تنها استان دارای زیارتگاه و اردوگاه در مناطق عملیاتی خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری بعدازظهر سه‌شنبه در نشست قرارگاه استانی راهیان نور دریایی در بوشهر با پیشتاز خواندن استان بوشهر در برگزاری اردوهای راهیان نور، اظهار داشت: با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، اردوهای راهیان نور دریایی استان بوشهر رونق گرفت و در کشور پیشتاز شد.

وی از تلاش‌ها و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در برگزاری اردوهای راهیان نور دریایی تقدیر کرد و ادامه داد: نخستین کاروان‌های اردوهای راهیان نور از استان بوشهر به مناطق عملیاتی اعزام شدند و در بخش دریایی نیز بوشهر نخستین پیشنهاد برگزاری اردوهای راهیان نور را ارائه کرد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: بوشهر تنها استانی است که در مناطق عملیاتی خوزستان زیارت‌گاه و اردوگاه دارد و برای ساخت این حسینیه در منطقه مارد خوزستان 400 میلیون تومان هزینه کردیم.

وی به پنج برابر شدن میزان اعزام زائران در نوروز امسال به منطقه مارد خوزستان اشاره کرد و بیان داشت: تأثیرگذاری اردوهای راهیان نور در استان بوشهر در بخش دانش‌آموزی بسیار بالا بوده به‌ طوری که 95 درصد خانواده‌های دانش‌آموزان از برگزاری این اردوها رضایت داشتند.

نماینده ویژه رئیس جمهور در اردوهای راهیان نور نیز در این نشست اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار موجود بیش از 20 میلیون نفر ساعت در اردوهای مختلف راهیان نور در سراسر کشور شرکت کردند.

علی حسینی با اشاره به افزایش استقبال مردم در سال‌های اخیر از اردوهای راهیان نور، از رسیدن اعزام‌ها به چهار میلیون نفر خبر داد و اضافه کرد: راهیان نور است گنجینه ارزشمندی که با بهای سنگینی به دست ما رسیده است.