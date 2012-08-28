نگرانی صهیونیستها و آمریکا/مصر نمی خواهد نوکر آمریکا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از تحلیلگران سفر"محمد مرسی" رئیس جمهور جدید اسلامگرای مصربه چین و ایران را نشانه های تمایل او برای فاصله گرفتن از غرب و سیاستهای آمریکا در سطح جهان و منطقه و نزدیک شدن به چین و ایران برای ایجاد یک توازن قوای جدید و تبدیل کردن مصر به یک کشورعربی که بازیگر کلیدی در معادلات منطقه ای می دانند.

اقدام اخیر او موجب نگرانی بسیاری از منابع آمریکایی و صهیونیستی شده است به طوریکه برخی از تحلیلگران در این خصوص به آمریکا و رژیم صهیونیسستی هشدارهایی داده اند.

روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" امروز با درج مطلبی دیدارمحمد مرسی از ایران را زنگ خطری برای آمریکا خوانده و نوشته است این سفر بیانگر تغییرعمده در سیاست خارجی مصرپس از سالها دنبال روی از سیاست آمریکا است.

تحلیلگر این روزنامه آمریکایی معتقد است محمد مرسی تمایل زیادی به فاصله گرفت از سیاست آمریکا دارد و در مقابل، علاقه مند به توسعه روابط با دیگر کشورهای اسلامی است.

"باراک اوباما " رئیس جمهور آمریکا در هفته های گذشته بسیار سعی کرد رهبران کشورهای جهان را به شرکت نکردن در اجلاس سران غیر متعهدها در تهران ترغیب کند، زیرا معتقد بود حضور آنها در تهران موجب کاهش تاثیر تحریمها علیه ایران خواهد شد . با وجود تمام تلاشهای مقامات آمریکا، محمد مرسی تصمیم به شرکت در اجلاس ایران گرفت و سخنگوی کاخ سفید در تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن این سفر برخلاف اظهارات هفته های گذشته اشان در این خصوص گفت : محمد مرسی در این سفر دیدار های دوجانبه با مقامات ایران تدارک ندیده است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست صراحتا در این خصوص نوشت : اقدامات مرسی به نظر بسیاری از تحلیلگران به این معنی است که مصر دیگر نمی خواهد نوکر آمریکا در عرصه سیاست خارجی باشد.