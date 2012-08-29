آخرین اخبار از هیات مدیره استقلال و پرسپولیس/ حضور تاج، افشارزاده و دانشجو!

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز یکسال از آغاز فعالیت اعضای هیات مدیره باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نگذشته که قرار است بازهم جمع مدیران ارشد این دو باشگاه دستخوش تغییر شود. اواخر شهریورماه سال 1390 بود که محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان ترکیب هفت نفره؛ احمد رسولی‌نژاد، امیدوار رضایی، مقداد نجف‌نژاد، جواد زرینچه، حسین فرزامی، علی فتح الله زاده و عبدالرضا ساور را برای عضویت در هیات مدیره استقلال انتخاب کرد و حکم عضویت در هیات مدیره پرسپولیس را نیز به نام محمد رویانیان، لطف الله فروزنده دهکردی، محمدحسین نژادفلاح، علی پروین و محمد پنجعلی صادر کرد.

در یکسال گذشته بنابه دلایل مختلف اعضای هیات مدیره دو باشگاه دچار ریزش شدند که در این بین سهم باشگاه استقلال به واسطه کثرت اعضا بیش از پرسپولیسی‌ها بوده است. اختلاف نظری که بین مدیران باشگاه استقلال برای انتخاب سرمربی تیم فوتبال این باشگاه به وجود آمد و تداخل کاری آنها در حوزه فنی، اقتصادی، مدیریتی و ... ابتدا باعث استعفای جواد زرینچه شد و پس از او عبدالرضا ساور نیز عطای ماندن را به لقایش بخشید.

آخرین شوک را به بدنه مدیریتی باشگاه استقلال احمد رسولی‌نژاد وارد آورد تا اعضای هیات مدیره این باشگاه به چهار نفر؛ علی فتح الله زاده، امیدوار رضایی، غلامحسین فرزامی و مقداد نجف نژاد برسد. البته در این بین به غیر از فتح الله زاده دو نفر دیگر رسما از ماندن یا رفتن در جمع مدیران باشگاه استقلال سخنی به میان نیاورده است و ادامه حضورشان در این جمع هنوز مشخص نیست.

شرایط باشگاه پرسپولیس نیز بهتر از استقلال نیست و طی یک سال اخیر ابتدا محمد پنجعلی و در ادامه لطف الله فروزنده دهکردی از حضور در هیات مدیره این باشگاه کناره گیری کردند تا تعداد اعضای هیات مدیره این باشگاه نیز به سه نفر کاهش یابد. در باشگاه پرسپولیس نیز به غیر از رویانیان هنوز موضع پروین و نژادفلاح برای عضویت در هیات مدیره باشگاه مشخص نیست.

براساس این گزارش، به دنبال جدایی احمد رسولی‌نژاد از هیات مدیره باشگاه استقلال بحث تغییر و جابه‌جایی در جمع مدیران دو باشگاه جدی‌تر از گذشته مطرح شده است. ظاهرا پس از بازگشت محمد عباسی از لندن و برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران وزیر ورزش و جوانان حکم اعضای هیات مدیره دو باشگاه را امضا می‌کند تا دوره‌ای تازه در فعالیت دو باشگاه بزرگ پایتخت آغاز شود.

آنطور که احمد رسولی‌نژاد اعلام کرده است، هیات مدیره‌های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در دوره آتی پنج نفره خواهد بود که در آن حضور علی فتح الله زاده و محمد رویانیان قطعی است. در هیات مدیره باشگاه استقلال از بین مقداد نجف نژاد، غلامحسین فرزامی و امیدوار رضایی یک نفر دیگر ناچار به جدایی است. با توجه به جایگاه مقداد نجف‌نژاد در مجلس شورای اسلامی احتمال اینکه او در هیات مدیره باشگاه استقلال ماندنی شود، بیش از فرزامی و رضایی است. برای حضور در هیات مدیره باشگاه استقلال از گزینه‌هایی چون احمد شهریاری و بهرام افشارزاده نیز نامبرده می‌شود که تا زمان اعلام رسمی از سوی عباسی نمی‌توان روی انتخاب قطعی این افراد نظری داد.

در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هم شاهد تغییراتی خواهیم بود، ادامه حضور رویانیان، تلاش نژاد فلاح برای ماندن در هیات مدیره، موضع منفعل علی پروین و احتمال حضور مهدی تاج و فرهاد دانشجو از مهمترین اخبار مربوط به این باشگاه پرطرفدار پایتخت است. باید تا روز یکشنبه هفته آینده منتظر بمانیم و ببینیم چه سرانجامی انتظار باشگاه‌های پرطرفدار تهرانی را می‌کشد، هرچه هست این امیدواری وجود دارد که اعضای جدید هیات مدیره دو باشگاه نقشی تاثیرگذار در اداره این دو باشگاه ایفا کنند و تنها نقش تماشاگر را نداشته باشند.