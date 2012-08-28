رجایی و باهنر بهترین معروفها برای مسئولان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین سبحانی امام جمعه شهرستان گنبد در جمع مسئولان شهرستان افزود: مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی باید منش، گفتار و اخلاص این دو شهید والامقام را الگوی خود در خدمت به مردم بویژه محرومان قرار دهند.

وی همچنین نظام جمهوری اسلامی را از والاترین معروف ها و حمایت از آن را از اعم واجبات دانست و افزود: این نظام دارای شخصیت های بزرگی است که می توانند بعنوان معروف و الگو درجامعه ترویج شوند.

سبحانی در ادامه با تبریک هفته دولت و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، برلزوم اطلاع رسانی شفاف خدمات نظام و دولت به مردم تاکید کرد و گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون خدمات و کارهای زیادی توسط دولتمردان نظام جمهوری اسلامی در کشور انجام شده است که باید به مردم اطلاع رسانی شود.

تسریع فعالیتهای فرهنگی نیازمند همراهی دستگاههاست

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مینودشت گفت: برای تسریع در فعالیت های فرهنگی و دینی همکاری و همراهی همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی لازم است.

حجت الاسلام سید خلیل صفی الحسینی افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مینودشت از پیشنهاد برگزاری برنامه های مناسبتی با محافل دینی و مذهبی استقبال می کند و در ادامه این جلسه حجت الاسلام فلاحی نیز با بیان گزارشی از عملکرد فرهنگی و دینی نیروی انتظامی شهرستان خواستار همراهی اداره تبلیغات اسلامی دربرگزاری برنامه های فرهنگی مذهبی ویژه خانواده نیروی انتظامی در شهرستان مینودشت شد.



فعالیت هفت خانه قرآنی در آق قلا



حجت الاسلام فرامرزی رئیس اداره تبلیغات اسلامی آق قلا گفت: تعداد هفت خانه قرآنی در سطح شهرستان فعالیت قرآنی دارند.

وی اظهار داشت: به منظور جذب علاقمندان به قرائت قرآن و ایجاد انگیزه و همچنین ترویج فرهنگ قرآنی در سطح عموم تعداد 50 جلد قرآن جیبی توزیع شد .



به گفته وی توزیع قرآن بین مراکز و خانه های قرآنی اقدامی شایسته از سوی سازمان دارالقرآن الکریم کشور است که امیدواریم این برنامه گسترش یافته و ضمن استمرار طرح اهدای قرآن، تغذیه فکری مخاطبان برنامه های قرآنی با توزیع نرم افزارها و بسته های آموزشی قرآنی نیز در در دستور کار قرار گیرد.