بهره برداری از مخزن پنج هزار متر مکعبی خورمیز مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر، این مخزن با 6 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی اجراء شده است.
مدیر امور آبفای مهریز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این مخزن جهت ذخیره سازی و توزیع آب انتقالی جهت منطقه خورمیز مهریز احداث شده است.
محسن پناه بخدا افزود: پروژه خط انتقال آب از مخزن پنج هزار متر مکعبی جاده میانکوه تا مخزن بیدک نیز به بهره برداری رسید.
وی گفت: عملیات این خط بطول 5350 متر و با لوله هایی از نوع آزبست با قطر 300 میلی متر و با اعتباری افزون بر 3200 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اجراء شده است.
پناه بخدا بیان داشت: این خط با هدف توزیع آب انتقالی در کل سطح شهر از خرداد ماه 91 انجام شده است.
وی گفت: در حال حاضر 19 هزار و 300 متر مکعب مخزن در شهر مهریز در مدار بهره برداری قرار دارد.
وی افزود: هم اکنون امور آبفای مهریز با 14500 اشتراک جمعیتی افزون بر 32613 نفر را تحت پوشش قرار داده و آب مصرفی شهروندان نیز از آب انتقالی و 11 حلقه چاه تأمین می شود.
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