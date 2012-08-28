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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۳۱

همزمان با هفته دولت؛

بهره برداری از مخزن پنج هزار متر مکعبی خورمیز مهریز

بهره برداری از مخزن پنج هزار متر مکعبی خورمیز مهریز

مهریز - خبرگزاری مهر: مخزن ذخیره آب شرب پنج هزار مکعبی خورمیز به مناسبت هفته دولت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مخزن با 6 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی اجراء شده است.

مدیر امور آبفای مهریز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این مخزن جهت ذخیره سازی و توزیع آب انتقالی جهت منطقه خورمیز مهریز احداث شده است.

محسن پناه بخدا افزود: پروژه خط انتقال آب از مخزن پنج هزار متر مکعبی جاده میانکوه تا مخزن بیدک نیز به بهره برداری رسید.

وی گفت: عملیات این خط بطول 5350 متر و با لوله هایی از نوع آزبست با قطر 300 میلی متر و با اعتباری افزون بر 3200 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اجراء شده است.

پناه بخدا بیان داشت: این خط با هدف توزیع آب انتقالی در کل سطح شهر از خرداد ماه 91  انجام شده است.

وی گفت: در حال حاضر 19 هزار و 300 متر مکعب مخزن در شهر مهریز در مدار بهره برداری قرار دارد.

وی افزود: هم اکنون امور آبفای مهریز با 14500 اشتراک جمعیتی افزون بر 32613 نفر را تحت پوشش قرار داده و آب مصرفی شهروندان نیز از آب انتقالی و 11 حلقه چاه تأمین می شود.

کد مطلب 1683289

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