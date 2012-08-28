مرکز مشاوره ژنتیک جهاد دانشگاهی قم چهار روز در هفته فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سیاقتی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز مشاوره ژنتیک که در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی برگزار شد بیان کرد: مرکز ناباروری سه سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است اما مرکز مشاوره ژنتیک از اسفند سال 90 فعالیت خود را به صورت غیر رسمی آغاز کرده است.



وی گفت: با توجه به اینکه بیشتر مراجعان به مرکز افراد نابارور هستند، هدف از ایجاد مرکز مشاوره ژنتیک، انجام مشاوره برای این افراد است.



مسئول فنی مرکز مشاوره ژنتیک مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم ادامه داد: لازمه این هدف این است که مشاوره انجام گرفته و شجره نامه تهیه شود تا چنانچه بیماری ژنتیکی در خویشاوندان آنها وجود داشته است شناسایی شود.



وی اضافه کرد: مرکز مشاوره ژنتیک در روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه فعالیت می کند.



سیاقتی بیان کرد: در سازمان بهزیستی قم نیز چنین مرکزی وجود دارد اما در اینجا با توجه به ویژگی که دارد می تواند بهتر جوابگو باشد.



وی گفت: در مرکز مشاوره ژنتیک قم امکانات لازم برای انجام همه آزمایشات ژنتیک وجود ندارد بنابرین پس از مشاوره در صورتی که نیاز به انجام آزمایشات بود به زوجین پیشنهاد انجام آزمایش داده می شود.