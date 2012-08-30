صادق گنج خانلو در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: از شهریورماه 84 تا پایان تیرماه سالجاری 385 میلیارد و 370 میلیون ریال اعتبار برای 5 هزار و 561 فقره تسهیلات پرداخت شده است . وی اظهار داشت:بانک توسعه تعاون براساس اصل 44 قانون اساسی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری به منظور حمایت از اقتصاد بخش تعاونی و ارتقاء سهم بخش تعاون به سطح 25 درصد در اقتصاد ملی در مردادماه سال 88 تاسیس گردید . رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان، وجه افتراق بانک توسعه تعاون با سایر بانکها را توسعه ای بودن آن و اختصاص داشتن به بخش تعاون دانست . گنج خانلو یاد آور شد:اهداف مهم بانک توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور با محوریت بخش تعاون می باشد وی افزود: این بانک با هدف تجاری بودن بانک های دیگر و بالا بودن هزینه های خدمات مالی و اعتباری برای بخش تعاون و نیز عدم تعامل سازنده آنها با بخش تعاون ، این بخش را با مشکل مواجه ساخته بود . رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان گفت : ضرورت ایجاد یک بانک تخصصی با نگرشی توسعه ای برای تعاملی مناسب با تعاونی ها و ارائه خدمات مالی اعتباری ارزان قیمت احساس می شد که با تاسیس این بانک هدف فوق محقق شد . />

کد مطلب 1683306