وسعت شهرک های صنعتی استان زنجان 2600 هکتار است

علی اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 16 شهرک صنعتی مصوب است که از این تعداد 13 شهرک صنعتی در حال واگذاری است و سه ناحیه صنعتی مصوب و دو ناحیه صنعتی انتقالی نیزو جود دارد.

وی با اشاره به پیگیری های انجام یافته در خصوص ایجاد توسعه شهرکهای صنعتی جدید گفت: در حال حاضر ایجاد سه شهرک صنعتی در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان، میزان اراضی دارای سند تفکیکی 558 هکتار و نیز وسعت فاز عملیاتی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی را دو هزار و 175 هکتار اعلام کرد.

اصحابی گفت: آب تامین شده شهرکها و نواحی صنعتی 372 لیتر در ثانیه، میزان برق تامین شده 258.5 مگا وات و شهرکهای صنعتی اشراق و خرمدره دارای شبکه جمع آوری فاضلاب هستند و شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک روی نیز در حال اجرا است.

وی گفت: در حال حاضر 9 شهرک صنعتی در استان زنجان از گاز طبیعی برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی در ادامه ، به تکمیل پروژه های عمرانی به ویژه در بخش زیر ساختها در سال جاری اشاره کرد و افزود: با افتتاح هشت پروژه عمرانی از جمله تکمیل تصفیه خانه ها ، آسفالت ریزی شهرکهای صنعتی و گاز رسانی به همه شهرکهای صنعتی استان زمینه های مناسب برای حضور سرمایه گذاران فراهم شده است.