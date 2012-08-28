به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه پروژه‌های هشتگانه شرکت آب و فاضلاب قم با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد ریال روز سه‌شنبه همزمان با هفته دولت و با حضور معاون استاندار قم و برخی از مسئولان استان برگزار شد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در این مراسم طی سخنانی به ارائه گزارشی از پروژه های این شرکت پرداخت و بهره برداری از دستگاه PCR و واحد ریز آلاینده ها در آزمایشگاه مرکزی آب را از جمله این پروژه ها ذکر کرد و گفت: با بهره برداری از این دستگاه مدت زمان تشخیص آلودگی و نوع آلاینده آب از 7 روز به 5 ساعت کاهش می یابد.



بهره برداری از سیستم بیوفیلتر برای حذف بو در تلمبه خانه فاضلاب قم



عبدالحمید توکلی بینا در بخش دیگری از سخنان خود از بهره برداری از سیستم بیوفیلتر برای حذف بو در تلمبه خانه فاضلاب قم خبر داد و گفت: شرکت آب وفاضلاب استان قم دومین شرکت در سطح صنعت آب و فاضلاب کشور، این سیستم را در تلمبه خانه فاضلاب اجرا کرده است.



وی همچنین از اجرای فاز دوم پروژه نصب کنتورهای قرائت از راه دور برای مشترکین پرمصرف خبر داد و گفت: 385 مشترک پرمصرف آب در قم شناسایی شد و طی سه مرحله کنتورهای قرائت از راه دور برای آنها نصب خواهد شد.



مدیرعامل آبفای قم با بیان اینکه در فاز نخست برای 40 مشترک پرمصرف کنتورهای قرائت از راه دور نصب شد اظهار داشت: در فاز دوم نصب 170 فقره کنتور برای این دسته از مشترکین در دستور کار قرار گرفت که تا کنون 120 کنتور نصب شده است و در فاز سوم نیز برای سایر مشترکین پرمصرف کنتورها قرائت از راه دور نصب می شود.



ایجاد سه پیشخوان برای ارائه خدمات به مشترکین



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد سه پیشخوان حضوری، الکترونیکی و تلفنی برای ارائه خدمات به مشترکین، از طراحی، نگارش و راه اندازی نرم افزار خدمات مشترکین خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر این نرم افزار در تمام دفاتر پیشخوان دولت نصب و راه اندازی شده و تمام خدمات شرکت آب و فاضلاب از طریق دفاتر پیشخوان قابل ارائه است.



توکلی بینا تاکید کرد: تا چند روز آینده درب مناطق امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب به طور کامل بسته خواهد شد و 21 خدمت آبفا تنها از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل دریافت خواهد بود.



وی یادآور شد: سایت جدید شرکت آب و فاضلاب با رویکرد خدمت محور، سامانه تلفنی آبفا 122و دفاتر پیشخوان دولت درگاه های ارائه خدمات شرکت آب و فاضلاب به شمار می روند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و کاهش زمان در انجام فرایند ها، افزایش بهره وری و افزایش رضایت مردم را از جمله مزایای سیستم نرم افزار مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان برشمرد.



بهره برداری از سیستم جامع مالی آبفا



وی همچنین با اشاره به بهره برداری از سیستم جامع مالی آبفا گفت: بهره برداری از این سیستم در کنترل هزینه ها، ارتقا سلامت اداری و مدیریت منابع مالی در اختیار، بسیار موثر است.



یادآور می شود بهره برداری از دستگاه PCR و واحد ریز آلاینده ها در آزمایشگاه مرکزی آب، بهره برداری از سیستم بیوفیلتر حذف بو در تلمبه خانه فاضلاب، توسعه 30 هزار مترشبکه آب بهداشتی، اصلاح 14 هزار متر شبکه آب بهداشتی، استقرار و بهره برداری از سامانه خدمات مشترکین، استقرار و بهره برداری از سامانه جامع مالی آبفا، بهره برداری از پرتال جدید آبفا، و اجرای فاز دوم پروژه نصب کنتورهای دارای سامانه قرائت از راه دور مشترکین پر مصرف، پروژه های هشتگانه ای بود که با هزینه ای بالغ بر 36 میلیارد ریال امروز با حضور معاون استاندار قم آغاز شد.



زیرساخت های ارائه خدمات غیرحضوری در استان ایجاد شده است



معاون استاندار قم گفت: زیرساخت های خوبی برای پرداخت قبوض، دفاتر پیشخوان و تجارت الکترونیک که از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های اجرایی دولت های نهم و دهم است در سطح استان ایجاد شده است.



محسن محرری نیز در این مراسم در سخنانی تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان قم در همه عرصه های خدمتگذاری به ویژه در اصلاح فرایندها، ارائه خدمات غیرحضوری، برون سپاری و تسهیل امور ارباب رجوع پیشگام است.



وی در ادامه با اشاره به پروژه های قابل افتتاح آب و فاضلاب استان با هزینه ای بالغ بر 36 میلیارد ریال گفت: این

پروژه ها بخشی از 126 پروژه ای است که در این هفته در سطح استان با اعتباری بالغ بر 378 میلیارد تومان یا به بهره برداری می رسند و یا کلنگ زنی می شوند.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حوزه خدمات غیرحضوری اقدامات خوبی در سطح استان انجام شده است، خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های خوبی در شبکه بانکی، پرداخت‌های غیرحضوری قبوض، بحث تجارت الکترونیک و دفاتر پیشخوان که از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های اجرایی دولت های نهم و دهم است در سطح استان ایجاد شده است.



شرکت آبفا در ارائه خدمات غیرحضوری الگو است



وی با اشاره به اینکه همه دستگاه های استان در ارائه خدمات به صورت غیرحضوری گام برداشته اند، شرکت آب و فاضلاب را در این زمینه الگو دانست و اظهار داشت: نقطه آرمانی، تعطیلی مراکز اداری برای خدمات ابتدایی است که این مهم نیز در شرکت آب و فاضلاب در حال رخ دادن است.



محرری با بیان اینکه وظیفه دستگاه‌های اداری باید سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت باشد، ابراز داشت: هر چه قدر میزان خدمات ابتدایی و حضوری واگذار شود به همان میزان قدرت و انرژی در بخش‌های سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت افزایش می یابد.



وی با تحسین شرکت آب و فاضلاب در راستای ارائه خدمات غیرحضوری و حرکت به سمت فعالیت های فناورانه یادآورشد: شرکت آب و فاضلاب در سطح کشور هم کارهای نمونه و الگویی انجام می دهد که قابل انتشار به سایر نقاط کشور نیز است.

