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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

کارگر:

بیش از 48 هزار گواهینامه مهارت در سال 90 صادر شد

بیش از 48 هزار گواهینامه مهارت در سال 90 صادر شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با اعلام این که بیش از 48 هزار گواهینامه مهارت در سال 90 صادر شد گفت: در سال گذشته 80 هزار و 594 نفر در دوره های مهارت آموزی شرکت داشتند که از این تعداد برای 48 هزار و 765 مهارت آموخته گواهینامه مهارت در بخش های مختلف صادر شد.

حبیب الله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته 12 هزار و 909 گواهینامه برای قالیبافان در راستای حمایت از این قشر و در جهت ارتقای سطح کیفی مهارت آنها صادر شد.

وی با بیان این که در بخش صنعت ساختمان نیز، 10 هزار و 338 کارت مهارت در 16 رشته برای کارگران ساختمانی صادر شده افزود: ارائه کارت مهارت به فعالان بخش ساختمان، در راستای طرح آموزش و شناسایی کارگران بخش ساختمان، از طریق بخش خصوصی با هدف جایگزینی دیدگاه نوین ساختمان سازی به جای دیدگاه سنتی صورت می گیرد.

کارگر متذکر شد: ازابتدای سال جاری تمدید کارت مهارت کارگران ساختمانی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای انجام می گیرد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری این افراد برای تمدید کارت مهارتشان نیست.

کد مطلب 1683313

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