بیش از 48 هزار گواهینامه مهارت در سال 90 صادر شد

حبیب الله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته 12 هزار و 909 گواهینامه برای قالیبافان در راستای حمایت از این قشر و در جهت ارتقای سطح کیفی مهارت آنها صادر شد.

وی با بیان این که در بخش صنعت ساختمان نیز، 10 هزار و 338 کارت مهارت در 16 رشته برای کارگران ساختمانی صادر شده افزود: ارائه کارت مهارت به فعالان بخش ساختمان، در راستای طرح آموزش و شناسایی کارگران بخش ساختمان، از طریق بخش خصوصی با هدف جایگزینی دیدگاه نوین ساختمان سازی به جای دیدگاه سنتی صورت می گیرد.

کارگر متذکر شد: ازابتدای سال جاری تمدید کارت مهارت کارگران ساختمانی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای انجام می گیرد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری این افراد برای تمدید کارت مهارتشان نیست.