48 دفتر پیشخوان خدمات دولت در مناطق شهری استان زنجان فعال است

مرتضی شهامی در گفتگوبا خبرنگار مهر ، افزود: اداره‌کل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استان زنجان طی دو ماه گذشته، مسئولیت تدوین، هماهنگی و پیگیری مشکلات مردم در این حوزه را بر عهده گرفته است.

وی اظهار داشت: حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور، طی هفت سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته و در این راستا خدمات فیبر نوری، تلفن‌های همراه و دولت الکترونیک در طی این هفت سال رشد چشمگیری داشته و امکانات این بخش‌ها در کشور بسیار جلوتر از زمان بوده است .

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: در حال حاضر ضریب نفود در حوزه تلفن‌همراه در استان بیش از 100 درصد است .

شهامی تاکید کرد: در استان زنجان که جمعیتی یک میلیون نفری را در خود جای داده است بیش از یک میلیون و 100 سیم‌کارت تلفن‌همراه وجود دارد.

وی در ادامه، ظرفیت فعال Data در استان را یک گیگابایت اعلام کرد و افزود: پهنای باند Data در استان طی هفت سال گذشته از 40 مگابایت به 500 مگابایت افزایش یافته و تا پایان برنامه پنجم توسعه، ظرفیت فعال این باند به 10 گیگابایت افزایش می یابد .