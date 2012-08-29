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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

شهامی :

48 دفتر پیشخوان خدمات دولت در مناطق شهری استان زنجان فعال است

48 دفتر پیشخوان خدمات دولت در مناطق شهری استان زنجان فعال است

زنجان -خبرگزاری مهر :مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان ، با اشاره به اینکه در حال حاضر 48 دفتر پیشخوان خدمات دولت در مناطق شهری استان زنجان در حال فعالیت هستندگفت:جهت گسترش محدوده فعالیت این دفاتر، 25 دفتر دیگر تا پایان شهریورماه سال‌جاری به این تعداد افزوده خواهد شد.

مرتضی شهامی در گفتگوبا خبرنگار مهر ، افزود: اداره‌کل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استان زنجان طی دو ماه گذشته، مسئولیت تدوین، هماهنگی و پیگیری مشکلات مردم در این حوزه را بر عهده گرفته است.

وی اظهار داشت: حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور، طی هفت سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته و در این راستا  خدمات فیبر نوری، تلفن‌های همراه و دولت الکترونیک در طی این هفت سال رشد چشمگیری داشته و امکانات این بخش‌ها در کشور بسیار جلوتر از زمان بوده است .

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان  گفت: در حال حاضر ضریب نفود در حوزه تلفن‌همراه در استان بیش از 100 درصد است .

شهامی تاکید کرد: در استان زنجان که جمعیتی یک میلیون نفری را در خود جای داده است بیش از یک میلیون و 100 سیم‌کارت تلفن‌همراه وجود دارد.

وی در ادامه، ظرفیت فعال Data در استان را یک گیگابایت  اعلام کرد و افزود: پهنای باند Data در استان طی هفت سال گذشته از 40 مگابایت به 500 مگابایت افزایش یافته و  تا پایان برنامه پنجم توسعه، ظرفیت فعال این باند به 10 گیگابایت افزایش می یابد .

 

کد مطلب 1683314

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