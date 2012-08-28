پیام اجلاس غیر متعهد ها صلح و دوستی جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام آفتابی گفت: پیام اجلاس غیر متعهدها در تهران را پیام انسانیت ، همدلی ، دوستی و صلح جهانی دانست و اظهار داشت : این اتفاق مهم به گونه ای شاهد بارزی بر ظرفیت بالای توانمندی های نظام جمهوری اسلامی است و نشان می دهد که این کشور توانایی میزبانی بزرگترین اجلاس ها را در سطح جهان دارد و می تواند در معادلات مهم جهانی نقشی ماندگار داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اهمیت ذکر کردن این اجلاس گفت: این روزها تهران و کشور عزیزمان ایران به خاطر برگزاری اجلاس مهم و تاریخی سران جنبش عدم تعهدها به پایتخت جهان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: هر چند هجمه های بی شماری از سوی دشمنان بر این مرز و بوم وارد می شود و با موج تحریمها نیز بر آنند که نگذارند این ظرفیتها خود را نشان دهند اما بحمدالله نظام مقدس جمهوری اسلامی با میزبانی این گونه اجلاسها به دنیا می فهماند که توانانی حل مشکلات جهانی را نیز دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رای چند روز ایران کانون توجه همه ی رسانه های معتبر جهان خواهد شد و خود گواه سربلندی ایران اسلامی است که هر لحظه اخبار این اجلاس از تهران پایتخت خبری جهان بر خروجی ابررسانه ها قرار گیرد.

حجت الاسلام آفتابی در پایان ضمن بیان این نکته که امیداوارانه به نتیجه ی این اجلاس برای گامهایی مهم در عرصه ی جهانی می نگرد، گفت: یکی از وجوه بارز این اجلاس در داخل کشور برانگیزندگی حس افتخار ملی و اسلامی ایرانی است که توانسته است با سرافرازی و سربلندی میزبان شایسته ی این گونه اجلاسیه های بزرگ جهانی باشد.