دستگیری کلاهبرداران اینترنتی در خرم آباد/ ضبط گواهینامه 39 راننده متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نیابت دریافتی از دادسرای شهرستان اراک در خصوص برداشت مبلغ 12 میلیون ریال از حساب بانکی شخصی، ماموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان لرستان با همکاری مامورین اعزامی متهم را شناسایی کردند.

همچنین در بازدید از منزل و مخفیگاه متهم یاد شده تعداد چهار دستگاه گوشی تلفن همراه خریداری شده به صورت اینترنتی کشف و ضبط شد و با دستگیری متهم پرونده ای تشکیل و نامبرده تحویل مراجع قضایی شد.

همچنین در پی شکایت فردی در خصوص برداشت مبلغ یک میلیون ریال از حساب بانکی وی به صورت اینترنتی با تلاش ماموران و انجام کارهای اطلاعاتی و رصد فضای مجازی و تحقیقات فنی، فرد متخلف شناسایی و دستگیر شد.

متهم در تحقیقات معموله به جرم خود معترف و با پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی شد.

ضبط گواهینامه 39 راننده متخلف

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان لرستان از ضبط 39 گواهینامه رانندگانی که بیشترین نمره منفی را داشته اند خبر داد.

سرهنگ پرویز حسینی در جزییات این خبر اظهار داشت: با بررسی های به عمل آمده از ابتدای سال تا کنون تعداد 39 نفر از رانندگان وسایل نقلیه حداکثر نمره منفی مرحله اول را کسب کرده اند.

وی با ابراز نگرانی از اینکه اکثر آنان رانندگان وسایل نقلیه عمومی بوده اند، گفت: در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی برای 18 مورد تخلف بین 3 تا20 نمره منفی پیش بینی شده که متاسفانه این تعداد راننده با انجام این نوع از تخلفات نمرات منفی آنان در مرحله اول به 30 نمره رسیده است.

سرهنگ حسینی با اشاره به اینکه گواهینامه این رانندگان به مدت 3 ماه ضبط و بعد از مدت مقرر با واریز مبلغ چهار میلیون ریال به حساب خزانه داری کل، گواهینامه مستردد می شود، افزود: این رانندگان متخلف در طول محرومیت حق رانندگی ندارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان لرستان تصریح کرد: رانندگی در زمان محرومیت به منزله راننده بدون مجوز است و فرد خاطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

سرهنگ حسینی گفت: واحد اجرائیات استان لرستان اسامی مالکان وسایل نقلیه ای که حداکثر نمره منفی مرحله اول را کسب کرده اند استخراج و با دستیابی به آدرس آنان موضوع به آنان ابلاغ شده است.

غرق شدن دو نفر در شهرستان پلدختر و دلفان

بر اثر عدم آشنایی با فنون شنا، دونفر در شهرستان های پلدختر و دلفان جان خود را در تالابها از دست دادند.

ماموران انتظامی پاسگاه تنگ فنی شهرستان پلدختر، در پی مطلع شدن از یک فقره فوت در تالاب های تنگ فنی، بلا فاصله در محل حاضر شدند، که مشخص شد یکنفر در این تالاب غرق شده است.

ماموران انتظامی کلانتری شهرستان نورآباد نیز در پی مطلع شدن از یک فقره فوت در آب استخر، بلا فاصله در محل حاضر که مشخص شد، یک نفر در آب استخر شهید چمران غرق و فوت شده است.

ماموران انتظامی پاسگاه بربرود غربی شهرستان الیگودرز نیز در پی مطلع شدن از یک فقره واژگونی یک دستگاه خودرو نیسان در محور شاپورآباد - بشارت مشخص شد، سرنشین خودرو فوت و راننده آن مصدوم شده است.

کارشناس پلیس راه علت تامه تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه راننده خودرو نیسان اعلام کرد.