90 پروژه جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال سجادی پور پروژه های مذکور را در بخش های آب و خاک، دام و طیور، صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون، باغبانی و منابع طبیعی و آبخیزداری برشمرد و اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها فرصت اشتغالزایی برای 86 نفر وجود می آید.

وی بیشترین تعداد پروژه را در بخش آب و خاک با 72 مورد برشمرد و تصریح کرد: فعالیتهای مختلفی در زیرشاخه های احیا و مرمت قنوات، احداث کانال انتقال آب، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، احداث استخرهای کانال انتقال آب، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و احداث استخرهای دومنظوره صورت گرفته است.

وی اعتبار پروژه ها را بالغ بر 18 میلیارد و 750 میلیون ریال اعلام کرد.

سجادی پور همچنین به بهره برداری از 4 پروژه در حوزه صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون غذایی اشاره کرد و گفت: این پروژه ها شامل کارخانه تولید سالاد الویه و بسته بندی، سردخانه صنعتی و دو واحد پسته پاک کنی است.

وی اعتبار این پروژه ها را 14 میلیارد و 689 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از این پروژه ها فرصت اشتغالزایی 51 نفر فراهم می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد همچنین به بهره برداری از پروژه های این سازمان در حوزه پرورش دام و طیور اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه نیز 10 واحد دام و طیور با اعتباری بالغ بر 44 میلیاردو 793 میلیون ریال واشتغال آفرینی برای 35 نفر بهره برداری خواهد شد.

وی پرورش گاو شیری، پرواربندی گوساله و گوسفند و پرورش مرغ گوشتی را از جمله این پروژه ها برشمرد.

سجادی پور همچنین 3 مورد فعالیتهای این سازمان در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری شامل تثبیت بستر و دیوار ساحلی و کنترل سیل و علاوه برآن 1 پروژه زیربنایی مجتمع گلخانه ای شامل راه، برق و آب را از جمله دیگر پروژه های قابل بهره برداری این سازمان در هفته دولت برشمرد.