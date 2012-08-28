اتمام 40 درصد از پروژه های عمرانی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر گنجی در این باره اظهارداشت: پیشرفت فیزیکی پروژه‌ های عمرانی منطقه سه شهرداری قزوین از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: به دلیل انتخاب به موقع پیمانکاران و انجام تشریفات اداری و شروع به موقع پروژه‌ها باعث شد سرعت روند عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی منطقه سه شهرداری قزوین نسبت به سال گذشته افزایش یابد.



اتمام فاز یک پروژه نرده گذاری رودخانه نواب قزوین





فاز اول نرده گذاری رودخانه نواب با هدف ایجاد امنیت ساکنان حاشیه آن و دیگر شهروندان توسط منطقه یک شهرداری قزوین به اتمام رسید.

این پروژه که انجام آن در دو فاز پیش بینی شده، اکنون فاز اول آن در مدت سه ماه به اتمام رسیده است.



هزینه اجرایی این طرح 700 میلیون ریال است که پس از اتمام فاز دو آن که به زودی آغاز و در مدت چهار ماه به انجام خواهد رسید، دو سوی این رودخانه مجهز به نرده محافظ خواهد شد و بدین شکل ضریب ایمنی ساکنین حاشیه این رودخانه و دیگر شهروندان افزایش خواهد یافت.