زندگی گالیله در قم نمایش خوانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌نامه‌خوانی زندگی گالیله پس از اجرایی چهار ساعته در قم به پایان رسید.



"زندگی گالیله" اثر برتولت برشت با برگردان فارسی عبدالرحیم احمدی و ویرایش و خوانش رضا کوچک‌زاده، در قم نمایش‌نامه‌خوانی شد.



در این اجرا که حاصل کار گروهی هنرمندان قمی بود، هفت متن‌خوان خانم با تمهیداتی به نقش‌خوانی همه‌ شخصیت‌های اثر پرداختند و توانستند فضای ویژه‌ صحنه‌های گوناگون نمایش‌نامه را برای تماشاگران زنده کنند.



زینب آهنگ، زکیه بهبهانی، هدیه حیدری، الهام رسولی، معصومه زارع، فاطمه سلیمانی و حمیده عمویی، نقش‌خوانان این اجرا بودند.



این نمایشنامه‌ خوانی که با حمایت و همکاری حوزه‌ هنری و اداره‌کل ارشاد استان قم به اجرا درآمد، میزبان بسیاری از هنرمندان جوان شهر و برخی چهره‌های شاخص تئاتر قم بود.



جایگاه نمایش استان قم در سطح بالایی است



رئیس حوزه هنری قم در دیدار با برگزار کنندگان نمایش شام آخر با اشاره به حضور پرتعداد و مکرر گروه نمایش شام آخر در عرصه های بین المللی گفت: نمایش قم در جایگاه بالایی قرار دارد و با اجراهایی که در کشورهای مختلف داشته باعث تعامل بین المللی در بخش نمایش با دیگر کشورها شده است.



وحید فرجی افزود: حوزه هنری در زمینه نمایش سابقه طولانی داشته و پتانسیل هنرمندان فعال در سطح کشور و مدیریتی در سطح بالایی است.



وی ادامه داد: قم با وجود بارگاه حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، مدارس و حوزه های علمیه و دیگر مراکز فرهنگی ، دارای جایگاه بین المللی است و حوزه هنری استان نیز سعی در استفاده بهینه از این ویژگی دارد.



رئیس حوزه هنری قم بیان داشت: سعی بر این است تا با سرمایه گذاری در زمینه های مختلف بین المللی، آثاری در راستای اهداف حوزه هنری تولید شود تا از طریق هنر، اهداف عالیه حوزه هنری و پیام فرهنگ ساز انقلاب اسلامی به دیگر ملل جهان منتقل شود.



فرجی اذعان کرد: حوزه هنری قم با توجه به اهداف حوزه هنری به شکلی برنامه ریزی کرده تا خلاء موجود در تئاتر استان را برطرف نماید و این در حالی است که هم اکنون 20 گروه نمایشی فعال در قم داریم که چنانچه تولیداتشان در راستای اهداف حوزه هنری باشد، از آنها حمایت خواهیم کرد.



نمایش "شام آخر" حاصل تجربه چندین و چند ساله بود



احمد سلیمانی کارگردان نمایش "شام آخر" نیز در این نشست اظهار کرد: نمایش "شام آخر" در گروه تئاتر ایده از استان قم تولید شد و این نمایش حاصل تجربه چندین و چند ساله ما در تولید نمایش بوده است.



وی ادامه داد: قبل از شام آخر نیز توانستیم نمایش یک دختر، یک سرباز را تولید کنیم که پس از موفقیتش در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به هند رفت و پس از آن بود که به فکرمان آمد اثری را با ظرفیت های بین المللی تولید کنیم که با یک زبان مشترک بتواند برای مخاطب جهانی تاثیر گذار باشد.



این هنرمند توضیح داد: برای رسیدن به اثری که بتواند زبان مشترک جهانی داشته باشد باید دیالوگ را حذف می کردیم و تنها با تاکید بر حرکات نمایشی و دست گذاشتن بر مفهوم صلح این کار را انجام دهیم که در نهایت منجر شد به تولید «شام آخر» که توانست در کشورهای اسلواکی، ترکیه، سوئد، دانمارک، ژاپن و ... در چندید فستیوال شرکت کرده و با استقبال خوبی مواجه شود.



کارگردان نمایش «شام آخر» درباره این نمایش گفت: نمایش «شام آخر» نمایشی بدون کلام به مدت 70 دقیقه است، حضور در فستیوال کیجیمونافستا در کشور ژاپن پنجمین حضور بین المللی این نمایش پس از حضور موفق و اجراهای متعدد آن در ایران بود.



سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از دغدغه های من همواره، دغدغه های مالی و بحث اسپانسر و پشتیبانی بوده است که آیا کسی هست از کار ما حمایت کند یا نه؟از اینرو واقعا از حوزه هنری ممنون هستم چرا که اگر پشتیبانی مسئولان حوزه هنری نبود چنین اتفاقاتی نمی افتاد و کار ما بازتابی نداشت.



این هنرمند اضافه کرد: خوشبختانه حوزه هنری حساسیت کار و نیازها را درک کرده و می داند که اگر قرار است در زمینه هنر و تاثیرگذاری آن اتفاقی رخ دهد، این اتفاقات با حمایت ها و پشتیبانی مدیران فرهنگی و هنری ممکن می شود.



یکی از دلایل موفقیت شام آخر این است که علی رغم اینکه دیالوگ ندارد اما قصه دارد



محمدرضا کوهستانی نویسنده نمایشنامه شام آخر نیز در این نشست گفت: در سال 88 تصمیم گرفتیم این نمایش را تولید کنیم و از آنجا که تفکرات یکدستی بین اعضای گروه وجود داشت قرارمان این شد که به یک تفکر بین المللی برسیم؛ از این رو سعی کردیم داستانی عرضی را پیگیری کنیم و از نوشتن یک داستان طولی چشم پوشیدیم.



وی افزود: مقرر شد که دیالوگ را حذف و تلاش کنیم پیاممان را با تصویر به مخاطب برسانیم.



کوهستانی در ادامه گفت: یکی از دلایل موفقیت شام آخر این است که این نمایش علی رغم اینکه دیالوگ ندارد اما قصه دارد و همچنین قصه آن در عین سادگی دارای پیچیدگی های خاص داستانی از قبیل تعلیق و غافلگیری و ... است.



این نمایشنامه نویس جوان ادامه داد: در سال 2012 در فستیوال ادوس کشور ترکیه شرکت کرده و شش شب در کشورهای دانمارک و سوئد نمایش را به روی صحنه بردیم و امسال نیز در جشنواره کیجیمونا فستا ژاپن حضور داشتیم.



این نمایشنامه نویس به اجراهای آتی نمایش شام آخر اشاره کرد و افزود: با توجه به استقبال فراوان مردم ژاپن، رایزنی های انجام گرفته تا در چند شهر کشور ژاپن این نمایش به روی صحنه برود. همچنین فستیوالی در سال 2013 در کشورهای آلمان و اتریش برگزار خواهد شد که از گروه ایده نیز دعوت ابتدایی به عمل آورده است.



کوهستانی، اذعان کرد: با اجراهای بین المللی نمایش شام آخر و حمایت و درک حوزه هنری شاهد شکل گیری این تفکر هستیم که یک کالای فرهنگی در عرصه فرامرزی نیز می تواند عرضه شود.

