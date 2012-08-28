روز نخست اجلاس وزیران خارجه نم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که از صبح امروز در محل سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، پایان یافت.

در این نشست که صبح و بعد از ظهر برگزار شد، وزیران خارجه و رؤسای هیئت های شرکت کننده در این اجلاس به ایراد سخن پرداختند.

به گفته صالحی تغییر ساختار سازمان ملل، مبارزه با تروریسم، مدیریت جهانی، مشکلات اقتصادی جهانی از جمله محورهای سخنرانی های نشست امروز بوده است.

در نشست صبح امروز وزیران خارجه متن پیش نویس تهیه شده به تصویب رسید و قرار است این پیش نویس در جلسه سران که روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می شود به تصویب رؤسای کشورهای شرکت کننده برسد.

به گزارش مهر، نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد صبح فردا ادامه می یابد و برنامه این نشست در صبح روز فردا ادامه سخنرانی های هیئت های شرکت کننده خواهد بود.

وزیر خارجه کشورمان پس از پایان نشست وزیران خارجه جمع بندی ای از نقطه نظرات بیان شده در موضوعات بیان شده در این نشست به خبرنگاران ارائه خواهد کرد.