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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

توکلی:

اعزام اکیپ های جمعیت هلال احمر البرز به نقاط سیل زده آسارا به موقع انجام شد

اعزام اکیپ های جمعیت هلال احمر البرز به نقاط سیل زده آسارا به موقع انجام شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز از اعزام به موقع اکیپ های امدادی در نقاط سیل زده آسارا خبر داد و گفت: در پی وقوع سیل در این منطقه جمعیت هلال احمر به موقع در محل حاضر و نسبت اسکان و توزیع موادغذایی دربین سیل زدگان اقدام کرد.

نیما توکلی در گفتگو با خبرنگارمهر؛ درخصوص نحوه امداد رسانی به سیل زدگان در منطقه آسارا گفت:  درپی وقوع سیل و تخریب تعدادی از منازل و اماکن در آسارا اکیپ های امدادی جمعیت هلال احمر استان البرز از اولین ساعت این واقعه در محل حادثه حاضر و نسبت به عملیات نجات و پوشش امدادی اقدام کردند.

وی افزود: توزیع مواد غذایی و چادر برای اسکان موقت سیل زدگان از جمله اقداماتی بود که در آغازین دقایق وقوع سیل در منطقه از سوی نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر صورت  گرفته است.

شدت بارش ها در روز یکشنبه موجب جاری شدن  سیل در نقاطی از جاده چالوس و آسارا شد و در پی آن نیز برخی اماکن و منازل آسیب دیده بود که با مسئولان بحران و جمعیت هلال احمر این حادثه مهار شد.

کد مطلب 1683334

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