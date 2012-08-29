اعزام اکیپ های جمعیت هلال احمر البرز به نقاط سیل زده آسارا به موقع انجام شد

نیما توکلی در گفتگو با خبرنگارمهر؛ درخصوص نحوه امداد رسانی به سیل زدگان در منطقه آسارا گفت: درپی وقوع سیل و تخریب تعدادی از منازل و اماکن در آسارا اکیپ های امدادی جمعیت هلال احمر استان البرز از اولین ساعت این واقعه در محل حادثه حاضر و نسبت به عملیات نجات و پوشش امدادی اقدام کردند.

وی افزود: توزیع مواد غذایی و چادر برای اسکان موقت سیل زدگان از جمله اقداماتی بود که در آغازین دقایق وقوع سیل در منطقه از سوی نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر صورت گرفته است.

شدت بارش ها در روز یکشنبه موجب جاری شدن سیل در نقاطی از جاده چالوس و آسارا شد و در پی آن نیز برخی اماکن و منازل آسیب دیده بود که با مسئولان بحران و جمعیت هلال احمر این حادثه مهار شد.