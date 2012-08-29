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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۶

توکلی در گفتگو با مهر:

سومین محموله کمک های مردمی استان البرز به آذربایجان شرقی اعزام شد

سومین محموله کمک های مردمی استان البرز به آذربایجان شرقی اعزام شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز از ارسال سومین محموله کمک های مردمی استان البرز به آذربایجان شرقی خبر داد.

نیما توکلی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع زلزله  در آذربایجان شرقی و اعزام دو مرحله از کمک های مردمی به این استان و شهرستان زلزله زده، امروز سه شنبه نیز سومین محموله از کمکهای مردمی به این نقاط ارسال شد.

وی افزود: این محموله ها شامل البسه گرم، پتو، مواد غذایی و... بوده است.

 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بیمارستانی ویژه  در هلال احمر

توکلی در بخش دیگری به برگزاری دوره آموزشی تخصصی پیش بیمارستانی ویژه 30 نفر از امداد گران این استان خبرداد و گفت:  این دوره ها در مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان برگزار شد و در آن امدادگران برادر با دوره های آموزشی ویژه پیش بیمارستانی آشنا شدند.

کد مطلب 1683341

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