ایجاد 750 فرصت شغلی برای ایثارگران قم در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم پورامینی افزود: با همت دولت در عرصه توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی امسال در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سهم بنیادشهید استان قم از اشتغال 250نفر می باشد.



وی اضافه کرد: طبق پیش بینی ها و برنامه ریزی ها برای 750 ایثارگر فرصت شغلی ایجاد می شود که این میزان سه برابر تعهدات این سازمان می باشد.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم اضافه کرد: بخشی از این تعداد شامل 150 نفر سهمیه استخدام دستگاهها که 25 درصد سهمیه استخدامی دستگاه‌ها است.



وی ادامه داد: بخش دیگر این اشتغال ارایه تسهیلات به ایثارگران و کار آفرینی است و توانمند سازی و افزایش مهارت شغلی ایثارگران می باشد که امسال برای 600نفر پیش بینی شده است.



پورامینی افزود: سال گذشته سهم اشتغال بنیاد 233نفر بود در حالیکه عملکرد بنیادشهید در ایجاد فرصت های شغلی بیش از سه برابر تعهدات می باشد.



فعالیت 216 نفر از معتمدین معین در شبکه همیاران و راهیان بنیاد شهید



مدیر کل بنیادشهید و امور ایثارگران استان قم گفت: هم اکنون 216 نفر از معتمدین معین در شبکه همیاران و راهیان بنیادشهید و امور ایثارگران استان قم فعال هستند.



محمد کاظم پورامینی افزود: تشکل معتمدین معین با هدف مشارکت ایثارگران استان در ارایه خدمت به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در سالهای اخیر تشکیل شد و در این راستا از توانمندی ایثارگران در تکریم و تجلیل و شناسایی مسایل مربوط به جامعه ایثارگری بهره مند گردید.



وی اضافه کرد: این تشکل در واقع پل ارتباطی بین جامعه ایثارگر و بنیاد شهید به منظور خدمت رسانی هرچه کیفی تر و هدفمند تر به جامعه ایثارگر می باشد و در این راستا تا کنون توانسته موفقیت لازم را کسب نماید.



مدیر کل بنیادشهید و امور ایثارگران قم ادامه داد: معتمدین معین در قالب دو شبکه همیاران و راهیان به ترتیب در برنامه دیدار از خانواده های معظم شهدا وا یثارگران در کنار نمایندگان بنیاد شهید حضور یافته ودر برنامه‌های اردویی بنیاد مشارکت فعال دارد.



وی افزود: از میان تشکل معتمدین معین، معتمدین ایثارگران که افراد موفقی نیز هستند مشاوران استاندار و فرماندار انتخاب شدند و از بین همین تشکل نمایندگان مجلس مشورتی ایثارگران نیز انتخاب گردید.

