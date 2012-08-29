واحدهای تولیدی فاقد پروانه حق تولید و عرضه کالا را در استان سمنان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان در نشست بررسی وضعیت واحدهای تولید کننده شن و ماسه فاقد پروانه که عصر سه شنبه در محل این اداره کل در سمنان برگزار شد مصوب کرد که واحدهای فاقد پروانه حق تولید انبوه و عرضه محصول را ندارند.

معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان در این نشست گفت: استاندارد کلیه محصولات تولیدی اعم از جدول و سقف بتی پیش ساخته و پازل الزامی و اجباری است.

مجید حیدریان با تبیین آثار و عوامل مخرب استفاده از شن و ماسه غیر استاندارد در بخش های سازه ای و غیر سازه ای افزود: تولید ملی زمانی توجیه اقتصادی دارد که لزوما بر پایه استاندارد باشد.

وی اظهار داشت: تحریم های دشمنان نشانگر اهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور است.

معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید با عنوان " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" افزود: تولید ملی موجب بالندگی اقتصاد کشور می ‌شود.

حیدریان در پایان از واحدهای فاقد پروانه خواستار تجهیز هر چه سریعتر آزمایشگاه و معرفی مدیر کنترل کیفی به اداره کل استاندارد استان سمنان شد.

به گزارش مهر، در نشست بررسی واحدهای تولید کننده شن و ماسه فاقد پروانه استاندارد استان سمنان، نمایندگان سازمان های مسئول پیگیری نیز درخصوص لزوم استفاده از شن و ماسه استاندارد و تغییر نحوه واگذاری معادن شن و ماسه، جرائم دریافت نکردن پروانه تولید، بهره برداری و استاندارد مطالبی بیان و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.