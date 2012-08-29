ارسال یک هزار و 273 مورد گزارش مردمی به ستاد خبری 124 استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عربی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه طی سالجاری یک هزار و 273 مورد گزارش مردمی به ستاد خبری 124 این سازمان رسیده است، افزود: بیشترین تخلفات گزارش شده مربوط به گرانفروشی و درج نکردن قیمت بوده است.

وی اظهار داشت: از مجموع یک هزار و 273 مورد گزارش مردمی به ستاد خبری 124، 594 مورد تلفنی، 27 مورد حضوری و 652 مورد کتبی بوده است.

عربی عنوان کرد: در این مدت ناظران افتخاری سازمان صنعت و معدن و تجارت استان سمنان نیز 472 مورد گزارش ارائه کرده اند.

مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: گزارش های مردمی در مورد تخلف های صنفی طی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هفت درصد افزایش یافته است.

وی از مردم این استان خواست در صورت بروز هرگونه مشکل و تخلف با تلفن 124 ستاد خبری تماس و یا به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان واقع در میدان معلم شهر سمنان مراجعه کنند.

عربی همچنین با اشاره به افزایش صدور کارت بازرگانی طی سالجاری در این استان، گفت: در چهار ماهه نخست سالجاری 54 کارت بازرگانی صادر و تمدید شده است.

مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان خاطرنشان ساخت: ارائه هر گونه خدمات از سوی این سازمان به بنگاه ها از قبیل معرفی برای دریافت خدمات، تسهیلات، معافیت های گمرکی و ... منوط به دریافت شناسه کسب و کار از سامانه می باشد که صاحبان این نوع مشاغل باید با شناسه خود این فعالیت ها را پیگیری کنند.