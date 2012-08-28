5 هزار خانه روستایی در سطح شهرستان بناب مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بناب عصر روز سه شنبه در مراسم افتتاح از طرح هادی روستای«قشلاق خانه برق» که با هزینه ای بالغ بر3 هزار و 45 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی درمدت سه سال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا شده است گفت: به فضل الهی در این شهرستان حتی روستاهای کمتر از 20 خانوار نیز از خدمات اولیه رفاهی و زیربنایی برخوردار هستند.

سعید برقی افزود: تاکنون در 20 روستای بناب طرح هادی روستایی اجرا شده و در بقیه نیز درحال مطالعه و اجراست.

وی با بیان اینکه 12 هزار خانوار روستایی در 29 روستای حومه بناب ساکن هستند؛ گفت: تا امروز نزدیک 5 هزار خانه روستایی در سطح شهرستان بناب مقاوم سازی و بهسازی شده اند و دولت مصمم است تا پایان برنامه 5ساله آخر، تمام خانه های روستایی را مقاوم سازی کند.

برقی اظهار داشت: علاوه بر این، یک هزار و 200 واحد مسکونی هم در شهر بناب با استفاده از تسهیلات بانکی دولت مقاوم سازی شده اند.

فرماندار بناب در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه در شهرستان بناب دولت دهم در بیشتر زمینه ها جلوتر از برنامه پیش می رود؛ گفت: عمران و آبادانی روستاها بخصوص موفقیت اجرای طرح هادی روستاها مستلزم همکاری و همراهی دهیاری ها و اهالی روستاست.

