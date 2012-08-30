سرهنگ موسوی:
رسانه ها نقش تاثیرگذار و اساسی در نهادینه شدن امنیت در جامعه دارند
زنجان -خبرگزاری مهر :معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان گفت: مردم با تعاملی که با پلیس می کنند در امنیت جامعه بسیار تاثیرگذار بوده و در این راستا مهره اصلی امنیت خود مردم هستند و رسانه ها نقش تاثیرگذار و اساسی در نهادینه شدن امنیت در جامعه دارند.
سرهنگ وجیه الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، رویکرد اصلی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اعلام کرد و گفت : دراین راستا نیروی انتظامی به این حوزه اهمیت خاصی را قائل است.وی اظهار داشت: در این راستا نیروی انتظامی برای اینکه ذهنیت مردم را نسبت به نیروی انتظامی عوض کند فعالیتهای اجتماعی را در دستور کار خود دارد.معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان ، گفت : امنیت پایدار بدون تعامل وهمکاری مردم اتفاق نمی افتد بنابراین باید مردم خود امنیت را ایجاد کنند.سرهنگ موسوی تاکید کرد: در راستای تعاملی که مردم با پلیس دارند استان زنجان جزو سه استان امن کشور است و این امر نشان دهنده این است که مردم در تولید امنیت نقش خوبی را ایفا می کنندمعاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان در ادامه افزود: نیروی انتظامی علاوه بر وظیفه اقتداری خود در معاونت اجتماعی و فرهنگی نیز فعالیت می کندسرهنگ موسوی یاد آور شد: باید به مردم این موضوع را نهادینه کنیم که در ایجاد امنیت خود مردم نقش کلیدی دارند چرا که این ذهنیت امنیت را ماندگار می کند.وی افزود: در راستای اطلاع رسانی به مردم و ایجاد آرامش مطلق در جامعه در سطح شهرستانها تابلوی های دیجیتال ، توصیه های پلیس و آموزش های همگانی ، و اطلاع رسانی در خصوص پلیس فضای سایبری دربنرها و امکان نصب شده و این برنامه ها از مهمت ین فعالیتهای معاونت اجتماعی می باشد.معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان ادامه داد: در ماه رمضان طرح رحمت در 353 مسجد با حضور کارشناسان و فرماندهان پلیس برگزار شد که در کاهش جرایم بسیار موثر بود.سرهنگ موسوی گفت: رسانه ها در ایجاد امنیت در جامعه بسیار موثر هستند بنابراین باید رسانه ها به عنوان بازوی توانمند جامعه با پلیس نهایت همکاری را داشته باشند.وی افزود:رسانه ها از خود مردم هستند و می توانند مسائل را رصدکرده و در افزایش امنیت و آگاهی مردم مفید باشند.معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان گفت: نیروی انتظامی در نمایشگاه دولت مهر حضور ندارد چرا که این نمایشگاه دستاوردهای دولت است چرا که کار نیروی انتظامی کشفیات و مبارزه با مجرمان است.سرهنگ موسوی افزود: نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد امنیتی حضور مقتدر در همه جا دارد و بدون برنامه در جایی حضور پیدا نمی کند.
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