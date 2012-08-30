سرهنگ وجیه الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، رویکرد اصلی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اعلام کرد و گفت : دراین راستا نیروی انتظامی به این حوزه اهمیت خاصی را قائل است.وی اظهار داشت: در این راستا نیروی انتظامی برای اینکه ذهنیت مردم را نسبت به نیروی انتظامی عوض کند فعالیتهای اجتماعی را در دستور کار خود دارد.معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان ، گفت : امنیت پایدار بدون تعامل وهمکاری مردم اتفاق نمی افتد بنابراین باید مردم خود امنیت را ایجاد کنند.سرهنگ موسوی تاکید کرد: در راستای تعاملی که مردم با پلیس دارند استان زنجان جزو سه استان امن کشور است و این امر نشان دهنده این است که مردم در تولید امنیت نقش خوبی را ایفا می کنندمعاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان در ادامه افزود: نیروی انتظامی علاوه بر وظیفه اقتداری خود در معاونت اجتماعی و فرهنگی نیز فعالیت می کندسرهنگ موسوی یاد آور شد: باید به مردم این موضوع را نهادینه کنیم که در ایجاد امنیت خود مردم نقش کلیدی دارند چرا که این ذهنیت امنیت را ماندگار می کند.وی افزود: در راستای اطلاع رسانی به مردم و ایجاد آرامش مطلق در جامعه در سطح شهرستانها تابلوی های دیجیتال ، توصیه های پلیس و آموزش های همگانی ، و اطلاع رسانی در خصوص پلیس فضای سایبری دربنرها و امکان نصب شده و این برنامه ها از مهمت ین فعالیتهای معاونت اجتماعی می باشد.معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان ادامه داد: در ماه رمضان طرح رحمت در 353 مسجد با حضور کارشناسان و فرماندهان پلیس برگزار شد که در کاهش جرایم بسیار موثر بود.سرهنگ موسوی گفت: رسانه ها در ایجاد امنیت در جامعه بسیار موثر هستند بنابراین باید رسانه ها به عنوان بازوی توانمند جامعه با پلیس نهایت همکاری را داشته باشند.وی افزود:رسانه ها از خود مردم هستند و می توانند مسائل را رصدکرده و در افزایش امنیت و آگاهی مردم مفید باشند.معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان گفت: نیروی انتظامی در نمایشگاه دولت مهر حضور ندارد چرا که این نمایشگاه دستاوردهای دولت است چرا که کار نیروی انتظامی کشفیات و مبارزه با مجرمان است.سرهنگ موسوی افزود: نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد امنیتی حضور مقتدر در همه جا دارد و بدون برنامه در جایی حضور پیدا نمی کند.

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