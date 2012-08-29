داود بهادی از صبای قم به تیم ملی جوانان دعوت شد

سیدجواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی جدید تیم ملی جوانان تا دهم شهریور 91 در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود، در حالی که تیم ملی جوانان پس از این اردو از 10 تا 19 شهریور تیم ملی جوانان برای شرکت در تورنمنت ویتنام به هوشی مینه می‌رود.



دعوت 26 بازیکن به تیم ملی فوتبال جوانان



وی افزود: برای همین منظور سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان 26 بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرد و بر اساس برنامه، بازیکنان بعد از حضور در اردوی آماده سازی زیر نظر کادر فنی تیم ملی، روز جمعه دهم شهریور ماه به ویتنام پرواز خواهند کرد.



خازنی بیان داشت: در میان دعوت شدگان داود بهادری بازیکن ارزنده تیم های فوتبال جوانان، امید و بزرگسالان صبای قم نیز حضور دارد تا بعد از درخشش در مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی جوانان آسیا که آبان سال گذشته در تهران برگزار شد، این تیم را در مرحله نهایی همراهی کند.



وی در ادامه با اشاره به اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی افزود: روزبه چشمی، علی محسن زاده، علیرضا رمضانی، وحید حیدریه، محمد حسین کنعانی زادگان، بهنام برزای، یوسف وکیا و احمد عبدالله زاده به این اردو دعوت شده اند.



دهم شهریور اعزام تیم ملی به رقابت های بین المللی ویتنام



خازنی اضافه کرد: همچنین امین جهان کهن، علی اکبر آهکی، احسان کیانی، ولید مشاعی زاده، علی چوپانی، حسین مرادمند، احمد اسکندری، سردار آزمون، حسین فاضلی، علیرضا جهانبخش، محمد دانشگر، فرشید اسماعیلی، محمد علی فرامرزی، احسان پهلوان، داود بهادری، محمد حسین حیدری، حجت صدقی و امید قربانی دیگر ملی پوشان این اردو محسوب می شوند.



وی ادامه داد: بهادری در حال حاضر یکی از مهره های کلیدی تیم فوتبال امید صبای قم در مسابقات لیگ برتر امید باشگاه های کشور به شمار می رود که تیم ملی جوانان را در این دوره از رقابت ها که با هدف آمادگی تیم ملی برگزار می شود، همراهی کرده است.



مدیر تیم های پایه باشگاه صبای قم اضافه کرد: تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان در راه کسب آمادگی لازم و قوی شدن برای حضور در مسابقات مرحله نهایی فوتبال جوانان قهرمانی قاره آسیا در این دوره از رقابت ها شرکت کرده است و این افتخار بزرگی است که داود بهادی بازیکن آینده دار تیم صبای قم نیز در عضویت این تیم قرار دارد.

