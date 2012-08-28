اعزام تیم تکواندو بانوان کرمان به کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در سال 90 در پیامی از سوی استاندار کرمان مورد تقدیر قرار گرفت.

استاندار و رییس ستاد جشنواره شهید رجایی استان کرمان در متن این پیام بیان کرد: "انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مرهون عزم و اراده پولادین امت همیشه در صحنه بوده و اطلاع رسانی به ولی نعمتان انقلاب از اهداف دستگاهها و حق مسلم مردم عزیز است."

"اسماعیل نجار" افزود: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان زمینه مناسبی برای ایجاد انگیزه و تلاش بشتر برای رسیدن به هدف مطلوب را فراهم می سازد، لذا با توجه به ارتقاء سطح امتیازات آن دستگاه شاخص های عمومی در سال 90 در مقایسه با سنوات قبل، به عنوان "دستگاه قابل تقدیر" انتخاب شد."

وی درادامه این پیام خاطرنشان کرد: "سلامتی و موفقیت مدیریت و کارکنان آن مجموعه در جهت تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار در عصر زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) را از درگاه حضرت دوست مسئلت دارم."



استخر شنای عنبرآباد کلنگ‌زنی‌ می‌شود

فرماندار عنبرآباد گفت: استخر شنا ویژه دانش‌آموزان با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان و تخصیص 500 میلیون تومان در هفته دولت کلنگ‌زنی می‌شود.

ولی‌محمد مشایخی دولت اظهار داشت: این هفته بهانه‌ای است تا خدمتگزاران خدماتی را که در مدت یک سال ارائه داده‌اند به اطلاع مردم برسانند.



وی افزود: اطلاع‌رسانی از خدمات و فعالیت‌های انجام شده، باید همواره مد نظر مسئولان قرار گیرد.



مشایخی تصریح کرد: ‌فعالیت‌های انجام گرفته، نشان از همت و تلاش مضاعف مجموعه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی دارد که به صورت شبانه‌روزی خدمات‌رسانی به مردم را مدنظر قرار داده‌اند.



وی ابراز داشت: مسئولان با این اقدامات گام‌های مؤثری در راستای توسعه همه‌جانبه و فراهم کردن زیرساخت‌های شهرستان عنبرآباد برداشته‌اند.



مشایخی عنوان کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده در راستای توجه به ورزش دانش‌آموزان شهرستان عنبرآباد استخر شنا با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان و تخصیص 500 میلیون تومان در هفته دولت کلنگ‌زنی می‌شود.



فرماندار عنبرآباد گفت: در بحث بهسازی مدرسه‌ها نیز دبیرستان 12 کلاسه «آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» شهر عنبرآباد با اعتبار بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری است.



مشایخی بیان داشت: دبستان شش کلاسه «شهید دوشان» هادی‌آباد از توابع بخش مرکزی نیز با اعتبار بیش از 550 میلیون تومان هفته آینده راه‌اندازی می‌شود.



اعزام تیم تکواندو بانوان کرمان به رقابت های جهانی کره جنوبی

تیم تکواندو بانوان استان کرمان در بخش پومسه به عنوان نماینده ایران به رقابت های جهانی کره جنوبی اعزام می شود.

نایب رئیس بانوان هیئت تکواندو استان کرمان گفت: تیم پومسه بانوان استان کرمان در تیرماه امسال در رقابت های قهرمانی کشور در استان مازندران رتبه اول را کسب کرد و به همین دلیل به عنوان نماینده ایران در رقابت های جهانی شرکت می کند.

"نرگس فرخی نژاد"، افزود: مسابقات جهانی کره جنوبی از پنجم شهریورماه جاری به مدت 10 روز با حضور ورزشکارانی از بیشتر کشورهای دنیا برگزار می شود.

وی ادامه داد: "نرگس فرخی نژاد"، "نجمه پورمیرزایی" و "نرجس شریفی" اعضای تیم سه نفره پومسه کرمان را در این رقابت های جهانی تشکیل می دهند.

نایب رییس بانوان هیات تکواندو استان کرمان، اظهار داشت: بازیکنان کرمانی برای کسب آمادگی بیشتر برای شرکت در این رقابت ها، اردویی یک هفته ای را در تهران برگزار کردند و پس از آن نیز در کرمان به تمرینات خود ادامه دادند.

فرخی نژاد، گفت: فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران، مربی اعزامی همراه این تیم را خود مشخص می کند تا بتواند نکات فنی لازم را به ورزشکاران کرمانی تذکر دهد و همراه آنها باشد.



هیئت به دنبال کشف استعدادها در فضایی سالم است

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی شهرستان کوهبنان گفت: این هیئت که از اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده به دنبال کشف و شکوفایی استعداد جوانان و نوجوانان در فضایی سالم است.

محمدجواد اکبری اظهار داشت: هیئت انجمن‌های ورزشی شهرستان کوهبنان از اردیبهشت ماه سال جاری رسما فعالیت خود را زیر نظر اداره ورزش و جوانان آغاز و به دنبال کشف و شکوفایی استعداد فرزندان کوهبنان در فضایی سالم است.

وی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات هیئت انجمن‌های شهرستان کوهبنان تصریح کرد: راه‌اندازی دفتر هیئت انجمن‌های شهرستان، برگزاری دو جلسه برای هماهنگی اعضای هیئت انجمن‌های شهرستان، پیگیری و اقدام در راستای راه‌اندازی سایت ورزش‌های هوایی، پیگیری سازماندهی و راه‌اندازی شش رشته سپک تاکرا، دارت، فوتبال دستی، ورزش‌های هوایی و طناب‌کشی از مهم‌ترین این اقدامات است.

اکبری بیان داشت: برگزاری مسابقات طناب‌کشی ویژه بانوان به مناسبت آزادسازی خرمشهر، برگزاری مسابقات طناب‌کشی ویژه بانوان به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، برگزاری مسابقات دارت ویژه بانوان به مناسبت بعثت پیامبر اکرم (ص) از دیگر فعالیت‌های این هیئت بوده است.

وی عنوان کرد: برگزاری مسابقات دارت جانبازان و معلولان به مناسبت روز جانباز در بخش طغرالجرد، برگزاری مسابقات طناب‌کشی نیروهای مسلح شهرستان در گرامیداشت روز پاسدار در شهر کوهبنان و برگزاری مسابقات دارت ویژه جانبازان و معلولان به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی در شهر کوهبنان گوشه‌ای دیگر از عملکرد هیئت انجمن‌های ورزشی کوهبنان است.

اکبری خاطرنشان کرد: مسابقات طناب‌کشی بانوان استان با حضور ورزشکاران شهرستان‌های استان در کوهبنان برگزار و پس از پایان مسابقات دفتر هیئت انجمن‌های شهرستان افتتاح شد.

وی در پایان از تمام مردم ورزش دوست کوهبنان برای شرکت در کلاس‌ها و مسابقات هیئت انجمن‌های کوهبنان دعوت کرد.



مسئول حراست اداره ورزش و جوانان استان کرمان معرفی شد



مسئول حراست اداره ورزش و جوانان استان کرمان امروز یکشنبه در آیینی با حضور مسوولان حراست مرکزی وزارت ورزش و جوانان و معاون وی و همچنین مسوولان حراست استان معرفی شد.



در این آیین "مسعود ایرانمنش" که خود کارمند حراست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بود، به عنوان مسئول جدید حراست معرفی شد.



پیش از این "محسن اشرف زاده" مسسول حراست اداره کل ورزش و جوانان بود که استعفا داد.

مسابقات شطرنج به مناسبت هفته دولت در رفسنجان برگزار شد



مسابقات شطرنج قهرمانی رفسنجان در گروه سنی بزرگسالان در این شهرستان برگزار شد.



این رقابت ها ازهمزمان با روز نخست از هفته دولت در ورزشگاه تختی رفسنجان آغاز شده بود، امروز شنبه با معرفی نفرات برتر پایان یافت.



در این مسابقات 26 شرکت کننده حضور داشت که در پایان "علیرضا ملاحسینی"، "عطا اله فتاحی" و "سعید خدادادی" به ترتیب اول تا سوم شدند.



در آیین اختتامیه این رقابت ها رییس اداره ورزش و جوانان و رییس هیات شهرستان رفسنجان و مدیر معدن مس سرچشمه حضور داشتند که در مجموع سه میلیون ریال به نفرات برگزیده جایزه نقدی اهدا شد.