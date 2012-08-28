فراخوان مقالات دومین همایش بین المللی امام سجاد (ع) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد پهلوانی با اشاره به اعلام فراخوان بخش مقالات دومین همایش بین المللی امام سجاد (ع) با محوریت صحیفه سجادیه، اظهار داشت: توحید در صحیفه سجادیه و بیداری اسلامی(ایستادگی در برابر ظلم و یاری رساندن به مظلوم) در صحیفه سجادیه از موضوعات این فراخوان هستند.

وی، رضای الهی در صحیفه سجادیه و موضوع انتخابی شامل تمامی سرفصل های 54 گانه صحیفه سجادیه را از دیگر موضوعات فراخوان بخش مقالات دومین همایش امام سجاد برشمرد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان در ادامه با اشاره به شرایط نگارش مقالات، عنوان کردک در تهیه مقالات با موضوعات ارائه شده باید از منابع علمی استفاده شود و حداقل صفحات مقاله باید بین 15 تا 25 صفحه باشد.

پهلوانی افزود: به چهار مقاله برتر هزینه عمره مفرده، چهار مقاله برگزیده هزینه سفر به عتبات عالیات، چهار مقاله منتخب هزینه سفر به مشهد مقدس و آثاری که امتیاز 50 به بالا را کسب کنند هدیه ای به رسم یادبود اهداء خواهد شد.

وی آخرین مهلت ارسال مقالات را حداکثر تا اول آذر ماه سال جاری اعلام کرد و بیان داشت: علاقه مندان جهت شرکت در بخش مقالات می توانند آثار خود را تا پایان مهلت مقرر به دبیرخانه همایش به آدرس: بندرعباس، بلوار پاسداران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه کانون های مساجد استان هرمزگان و یا رایانامه hormozgan.sh@gmail.comارسال کنند.

دومین همایش بین المللی سید الساجدین، امام زین العابدین علی بن الحسین(ع) 20 آذرماه سال جاری همزمان با سالروز شهادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت به میزبانی استان هرمزگان در بندرعباس برگزار می شود.