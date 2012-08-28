  1. ورزش
۷ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۰۸

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال/

راه آهن در خانه سایپا به برتری رسید/ پیروزی با گل سه امتیازی عبدی

راه آهن در خانه سایپا به برتری رسید/ پیروزی با گل سه امتیازی عبدی

هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی راه آهن مقابل سایپای البرز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19 امروز سه شنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های سایپای البرز و راه آهن آغاز شد.

این دیدار که در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد در پایان به برتری یک بر صفر تیم راه آهن انجامید تا این تیم با 12 امتیاز به رده دوم جدول صعود کند.

تک گل پیروزی بخش و سه امتیازی تیم راه آهن را در این دیدار خارج از خانه بهادر عبدی در دقیقه 86 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

جدول رده بندی لیگ برتر:
1- سایپای البرز 13 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- راه آهن 12 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- نفت تهران 11 امتیاز - تفاضل گل 6+
4- فجرسپاسی شیراز 11 امتیاز - تفاضل گل 5+
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15- پرسپولیس 5 امتیاز
16- آلومینیوم هرمزگان 4 امتیاز - تفاضل گل 2-
17- صنعت نفت آبادان 4 امتیاز - تفاضل گل 7-
18- ذوب آهن اصفهان 3 امتیاز

- سایر دیدارهای هفته هفتم طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:
چهارشنبه - 8/6/1391
* گهردورود - صنعت نفت آبادان، ساعت 19، ورزشگاه انقلاب کرج
* داماش گیلان - ملوان بندرانزلی، ساعت 19، ورزشگاه عضدی رشت
* سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 19، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* نفت تهران -  ذوب آهن اصفهان، ساعت 19، ورزشگاه دستگردی تهران
* تراکتورسازی تبریز - صبای قم، ساعت 19:20، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز
* آلومینیوم هرمزگان - مس کرمان، ساعت 19:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* فولادخوزستان - پرسپولیس، ساعت 20، ورزشگاه تختی اهواز

کد مطلب 1683390

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