همدان در حمایت از زلزله زدگان دیدار دوستانه فوتبال برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایت بال همدان از امروز در مسابقات رنکینگ کشوری حاضر می شود.

براساس این گزارش، مسابقات پاکت بیلیارد " ایت بال" از امروز به مدت سه روز در شهرکرد برگزار می شود.

تیم همدان را سعید صالحی، احسان ملکی، باقر پاسدار، محمد رضا حبیبی، حمید رضا یوسفی و میلاد محمود آبادی تشکیل می دهند.

تیم فوتسال بانوان همدان در مسابقات قهرمانی منطقه ای

تیم فوتسال بانوان در مسابقات قهرمانی منطقه ای کشور شرکت می کند.

بر اساس این گزارش، مسابقات قهرمانی منطقه ای کشور به مدت چهار روز در رده سنی جوانان در شهر بانه برگزار می شود.

تیم همدان را شبنم ملکی، شیما محمدی، فائزه فریادرس، نرگس و مرجان سلگی، عاطفه امریان، فاطمه دوستی و گلنوش مشفق به مربیگری و سرپرستی سمیه روزبهانی تشکیل می دهند.

فوتبال همدان برای زلزله زدگان آذربایجان دیدار خیریه برگزار می کند

هیئت فوتبال همدان برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی مسابقه خیریه برگزار می کند.

رئیس هیئت فوتبال همدان گفت: هیئت فوتبال استان همدان در حال رایزنی برای برگزاری یک مسابقه پرهیجان و تماشاگرپسند فوتبال است تا بتواند عواید این دیدار را به مردم زلزله زده آربایجان شرقی اعطا کند.

عباس صوفی افزود: برگزاری یک دیدار دوستانه بین تیم های الوند و پاس، انجام دیدار خیرخواهانه تیم رسانه ورزش با حضور عادل فردوسی پور با تیم منتخب فوتبال همدان و یا برگزاری یک تورنمت سه جانبه بین تیم های ملی فوتسال کشورمان، یک تیم از کشورهای مطرح خارجی و تیم منتخب فوتسال همدان پیش بینی شده تا یکی از این برنامه ها اجرا شود.

راه اندازی 100 ایستگاه ورزش صبحگاهی در همدان

ذئیس هیئت ورزش های همگانی همدان گفت: در حال حاضر 100ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان همدان راه اندازی شده است.

هادی سبزواری افزود: 52 ایستگاه ورزش صبحگاهی در شهر همدان فعال است که 22 ایستگاه آن به بانوان اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: امسال براساس برنامه ریزی انجام شده تعداد ایستگاه های ورزش صبحگاهی به 120 مکان افزایش می یابد.

هادی سبزواری با اشاره به فعالیت 26 کمیته مختلف تحت نظارت این هیئت گفت: امسال 100برنامه متنوع توسط کمیته های تخصصی اجرا می شود.

وی اضافه کرد: پنج هزار ورزشکار در رشته های تحت پوشش ورزش های همگانی در سطح استان همدان فعالیت دارند.

همدان قهرمان مسابقات ژیمناستیک چند جانبه کشور شد

تیم همدان قهرمان مسابقات ژیمناستیک چندجانبه کشور گرامیداشت هفته دولت شد.

مسابقات ژیمناستیک هنری دختران با حضور 72 ژیمناستیک کار در قالب شش تیم از استان های همدان، قم، کرج و توابع تهران در خانه ژیمناستیک همدان برگزار شد.

ژیمناستیک کاران حاضر در این مسابقات در چهار وسیله حرکات زمینی – پرش خرک – موازنه و پارالل با هم به رقابت پرداختند.

در این مسابقات و در رده سنی 9 سال "آیدا یارمحمدی" از همدان اول شد، در رده سنی 10 تا 12 سال "ملیکا چهاردولی" از همدان مقام نخست را کسب کرد و در رده سنی 12 سال به بالا نیز "فاطمه سرخ آبادی" دیگر ورزشکار همدانی به قهرمانی رسید.

مسابقات ژیمناستیک چندجانبه کشور از ششم تیرماه به مدت دو روز در خانه ژیمناستیک همدان برگزار شد و این دور از مسابقات امروز پایان یافت.

همدان میزبان لیگ تکواندو دسته یک نقش جهان

هیئت تکواندو همدان جمعه هفته جاری میزبان لیگ تکواندو دسته یک نقش جهان است.

بر اساس این گزارش، هفته اول و دوم از دور رفت لیگ تکواندو دسته یک نقش جهان روز پنجشنبه نهم شهریورماه به میزبانی تیم "الماس بتن" در همدان برگزار می‌شود.

مسابقات لیگ تکواندو دسته یک نقش جهان امسال با حضور 12 تیم از استان های مختلف کشور اجرا می شود.

همچنین، با تصمیم مسئولان فدراسیون تکواندو کشور، این رقابت ها امسال تحت عنوان جام شهید حسن تهرانی مقدم و در مراسمی نهم شهریور در همدان گشایش می یابد.

این مسابقات در سالن ابن سینا شهر همدان برگزار می شود.

میثم مصطفی جوکار به اردوی تیم ملی کشتی دانشجویان دعوت شد

میثم مصطفی جوکار کشتی گیر ملایری با کسب مقام نخست مسابقات انتخابی به اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان کشور دعوت شد.

بر اساس این گزارش، 37 کشتی‌گیر برای حضور در مسابقات دانشجویان جهان به اردوی تیم‌های ملی آزاد و فرنگی دانشجویان دعوت شدند.

مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی دانشجویان روز گذشته در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد و در پایان 16 فرنگی‌کار و 21 آزادکار برای حضور در مسابقات جهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

اردوی تیم دانشجویان از 17 شهریور در خانه کشتی آغاز می‌شود.

امیر توکلیان، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان به همراه هادی حبیبی مربی تیم آزاد این مسابقات را زیر نظر داشتند.

دهمین دوره مسابقات کشتی دانشجویان جهان در سال 2012 از 11 تا 16 مهرماه سال ‌جاری در فنلاند برگزار می‌شود.

تیم والیبال بانوان همدان به مسابقات منطقه ای کشور اعزام شد

تیم والیبال بانوان همدان به مسابقات روستایی و عشایری منطقه پنج کشور اعزام شد.

این تیم در مسابقات والیبال روستایی و عشایری بانوان کشور در رده سنی جوانان از فردا به مدت چهار روز به میزبانی شهر بانه از توابع استان کردستان با حریفان به رقابت می پردازد.

ترکیب تیم همدان در این مسابقات را فهیمه کریمی، زهرا میرمعصومی، نصیبه قهرمانی، رومینا حبیبی، شیما سماوات، ناهید خوش نظر، سمیرا عزیزی و مریم عزیزی تشکیل می دهند.

همچنین، مریم بشیری به عنوان مربی و سرپرست هدایت تیم همدان را در این رقابت ها برعهده خواهد داشت.

تیم برتر این مسابقات که با شرکت تیم هایی از سننج، کرمانشاه، ایلام، همدان و خرم آباد برگزار می شود، به مرحله نهایی مسابقات والیبال بانوان روستایی و عشایر کشور راه می یابد.