ترافیک سران کشورهای عضو نم در آسمان ایران/ 30 مقام ارشد در راه تهران

به گزارش خبرنگارمهر، سران حدود 30 کشور فردا در راس هیات هایی بلند پایه برای شرکت درشانزدهمین نشست سران و مقامات ارشد جنبش عدم تعهد وارد تهران خواهد شد.

حضور بیش از 25 نفر از سران جنبش نم در تهران یکی از شلوغ ترین روزها را برای اجلاس تهران رقم می زند.

بر پایه این گزارش "یحیی بن محفوظ المنظری" رئیس مجلس عمان فردا عصر در راس هیاتی بیست و یک نفره وارد تهران خواهد شد.

همچنین "کیم یونگ نام" رئیس جمهور کره شمالی فردا در راس هیاتی بلند پایه از 18 نفر از مسئولان این کشور وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی خواهد شد.

میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان یکی دیگر از مهمانان اجلاس در تهران خواهد بود که شامگاه چهارشنبه در راس هیاتی5 نفره به تهران سفر خواهد کرد.

بنابراین گزارش همچنین "وائل الحلقی" نخست وزیر سوریه نیز عصر چهارشنبه درراس هیاتی 11 نفره وارد فرودگاه بین المللی مهر آباد خواهد شد.

"زین العابدین رشید" نماینده ویژه نخست وزیر سنگاپور، چهارشنبه شب برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد وارد فرودگاه بین المللی امام خواهد شد.

معاون رئیس جمهور زامبیا و رئیس جمهور جیبوتی از دیگر مقامات شرکت کننده درنشست نم خواهند بود که روز چهارشنبه واردتهران خواهند شد.

همچنین امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان نیز فردا در رأس هیئت بلندپایه برای دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و شرکت در نشست سران نم وارد تهران خواهد شد.

براساس این گزارش عبدالقادر بن صالح، رئیس مجلس الجزایر یکی دیگر از مقامات ارشد شرکت کننده در اجلاس تهران خواهد بود که عصر چهارشنبه وارد تهران خواهد شد.

بابورام یاتارای، نخست وزیر نپال نیز شامگاه چهارشنبه به همراه هیئتی 5 نفره وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی خواهد شد.

دیگر مقام ارشد شرکت کننده در نشست سران نم در تهران شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر نیز در رأس هیئتی 50 نفره عصر چهارشنبه وارد فرودگاه بین المللی مهرآباد خواهد شد.

بنا بر این گزارش، حسن بن طلال،فرستاده شاه اردن نیز عصر چهارشنبه در رأس هیئتی 7 نفره وارد فرودگاه مهرآباد می‌شود.

همچنین نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب نیز شامگاه چهارشنبه وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی خواهد شد.

بودیونو، معاون رئیس جمهور اندونزی نیز بامداد چهارشنبه به همراه هیئتی 84 نفره وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی خواهند شد.

محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین نیز عصر چهارشنبه به تهران سفر می کند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آفریقای مرکزی و ماچادور ونتورا، معاون اول رئیس جمهور کوبا نیز روز چهارشنبه برای شرکت در سران نم به تهران سفر خواهد کرد.

همچنین حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان نیز از دیگر مقام هایی هستند که روز چهارشنبه هشتم شهریور ماه وارد تهران خواهند شد.

گفتنی است نخست وزیران بنگلادش و سریلانکا فردا وارد فرودگاه بین المللی مهرآباد می شوند.

بنا بر این گزارش، رئیس جمهور مغولستان در معیت هیئتی 36 نفره وارد تهران خواهد شد.