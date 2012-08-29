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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۷

سرهنگ رشتیانی:

60 نقطه حادثه خیز در استان زنجان وجود دارد

60 نقطه حادثه خیز در استان زنجان وجود دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان زنجان، از وجود 60 نقطه حادثه خیز در استان زنجان خبر داد و گفت: در یک سال گذشته بیشترین تصادفات در این نقاط بوده است.

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگوبا خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش 17 نفری آمار فوتی‌ها در جاده‌های استان زنجان در چهار ماهه امسال خبر داد و افزود: تاکنون 15 درصد کاهش فوتی در جاده‌های استان زنجان بوده است.

وی اظهار داشت: در چند روز اخیر جاده های اتوبان زنجان - تبریز و قزوین بسیار شلوغ است و در این راستا باید رانندگان مقرارات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: در حال حاضرسازمان راه و ترابری نسبت به آسفالت جاده ترانزیت اقدام کرده و دست اندازهای اتوبان برطرف شده است.

سرهنگ رشتیانی تاکید کرد: خواب آلودگی، خستگی و انحراف به چپ و سبقت غیر مجاز سه عامل مهم در تصادفات جاده ای می باشد که در این راستا 64 درصد از وقوع تصادفات را به خود اختصاص می دهد .

وی افزود: تا به امروز 36 درصد کل تصادفات در اتوبان زنجان – قزوین بوده است .

رئیس پلیس استان زنجان یاد آور شد: رانندگان طول مسیر را مدیریت کنند و به هنگام خستگی رانندگی نکنند و در اتوبانها سبقت غیر مجاز نداشته باشند .

سرهنگ رشتیانی افزود: در حال حاضراستان زنجان در کاهش فوتی ها ناشی از تصادفات رتبه چهارم کشوری را دارد .

وی یاد آور شد: چند روز گذشته حرکت دنده عقب در آزاد راه باعث کشته شدن پنج نفر شد.

کد مطلب 1683408

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