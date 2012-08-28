60 درصد پروژه های هفته دولت در روستاهای فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی سه شنبه شب در مراسم تحویل 100 دستگاه کامیون حمل زباله به دهیاری های استان فارس تصریح کرد: از مهمترین اولویت های دولت نهم و دهم توجه به توسعه و رفاه روستاها بود که در این میان خوشبختانه قدمهای بزرگی در استان فارس برداشته شد.

وی افزود: طی هفته دولت سال جاری یک هزار و 56 پروژه با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد تومان در استان فارس افتتاح می شود که بخش اعظم این پروژه ها در روستاهای استان است.

معاون عمرانی استاندار فارس با اشاره به توسعه روستاهای فارس طی هفت سال گذشته نسبت به مدت مشابه، یادآور شد: در سال 84 همزمان با شروع به کار دولت نهم تعداد روستا های دارای گاز در فارس 33 روستا بود در حالیکه امروز 730 روستای استان فارس دارای گاز است.

اردکانی تصریح کرد: در سال 84 استان فارس به واردات برق از استانهای دیگر نیاز داشت در حالیکه امروز حدود یک هزار مگاوات برق مازاد فارس به استانهای دیگر صادر می شود.

وی تاکید کرد: فعالیتهای عمرانی و خدماتی فراوانی طی سالهای گذشته در روستاهای استان فارس انجام شده که با انجام این فعالیت ها امروز شاهد پیشرفت در روستا های این استان هستیم.

معاون عمرانی استاندار فارس ادامه داد: 100 دستگاه کامیون حمل زباله با اعتباری بالغ بر 4.5 میلیارد تومان برای روستاهای این استان خریداری شده که تحویل دهیاران خواهد شد.