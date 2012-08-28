آتش نشانان همدانی در 965 عملیات شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عسکری افزود: از این تعداد عملیات‌ها 620 مورد مربوط به اطفای حریق و 345 مورد مربوط به امداد و نجات بوده است.

وی هزینه‌های مواد مصرفی را برای سازمان آتش نشانی همدان در این عملیات را 350 میلیون و 651 هزار ریال عنوان کرد و ادامه داد: تعداد کل پایان کارها و پروانه ساختمانی صادر شده توسط سازمان نیز به ترتیب 574 و 612 مورد بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان بیان اینکه در این مدت 345 مورد عملیات امداد و نجات انجام شده است، عنوان کرد: تعداد حادثه در اثر تصادف 48 مورد، مهار حیوانات 88 مورد، نجات حیوانات 42 مورد، گیر کردن انگشتری یا واشر در انگشت 43 مورد و آبگرفتگی نیز سه مورد بوده است.

وی اضافه کرد: محبوس شدن در منزل یا اتاق 36 مورد، نقص آسانسور 28 مورد، ترکیدگی لوله و نشت آب چهار مورد و نشت گاز نیز سه مورد بوده است.

عسکری در خصوص عملیات‌های اطفای حریق در سال جاری نیز گفت: 64 مورد عملیات اطفای حریق در اماکن مسکونی، 30 مورد در اماکن فرهنگی مذهبی و هشت مورد نیز در کاربری ورزشی انجام شده است.

وی در ادامه افزود: همچنین تعداد عملیات‌ها در اماکن تجاری 29 مورد، اداری هفت مورد، صنعتی هشت مورد، آموزشی 14 مورد، فضای سبز 30 مورد، مزروعی 75 مورد، زمین بایر 170 مورد، وسیله نقلیه 91 مورد و سایر موارد نیز 81 مورد بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان اضافه کرد: در این مدت در عملیات اطفای حریق دو نفر فوت و تعداد 34 نفر مصدوم و مجروح شده‌اند، همچنین در بحث امداد و نجات نیز تعداد 12 نفر فوتی و 60 مورد مجروح گزارش شده است.