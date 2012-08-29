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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۴

وثوق در گفتگو با مهر:

34 راهدارخانه در استان زنجان احداث شده است

34 راهدارخانه در استان زنجان احداث شده است

زنجان -خبرگزاری مهر: معاون راهداری استان زنجان از احداث 44 راهدارخانه در استان خبر داد و گفت: قبل از انقلاب چهار راهدارخانه، در طول 27 سال گذشته 17 راهدارخانه و در دولت نهم 13 راهدارخانه احداث شده است .

وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دولت نهم توجه ویژه ای به بحث راه شده است و در این راستا تمام دست اندرکاران راهداری تلاش مضاعف را در دستور کار قرار داده اند .

وی اظهار داشت: در دولت نهم ، نصب روشنایی 53 برابر، نصب دوربین های نظارتی 13 برابر ، نصب تابلوهای vms و vls 22 برابر، نصب برج های نوری 20 برابر و نصب گاردیل 2,5 برابر شده است . 

معاون راهداری استان زنجان تاکید کرد: رفع نقاط حادثه خیز 2 برابر و ایجاد خط کشی 1,7 برابر شده است .

وثوق گفت: این عملکردها بیش از عملکرد27 سال قبل از دولت مهر بوده است .

وی تعداد ماشین آلات راهداری سنگین قبل دولت نهم را 93 دستگاه و در دولت نهم 98 دستگاه ، نیمه سنگین را قبل دولت نهم 70 و بعد از دولت نهم 87 و سبک را 67 و در دولت نهم 82 دستگاه یاد کرد .

معاون راهداری استان زنجان زنجان یاد آور شد: در دولت نهم تا به امروز 267 دستگاه خریداری شده است .
 

کد مطلب 1683419

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