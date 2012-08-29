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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۱

باباپور:

2500 کیلومتر راه روستایی در استان زنجان آسفالت شده است

2500 کیلومتر راه روستایی در استان زنجان آسفالت شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از آسفالت 2563 کیلومتر راه روستایی در دولت نهم در استان زنجان خبر داد و گفت: قبل از انقلاب هیچ کدام از راه های روستایی آسفالت نشده بود و تا دولت نهم تنها 1284 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده بود.

حافظ باباپور در گفتگو با خبرنگار مهر، وظیفه مهم راه را نگهداری از راههای ارتباطی حوزه استحفاظی، احداث و تعمیر راه های فرعی و روستایی طبق استاندارد و بهسازی و انجام روکش های آسفالتی راه های اصلی و فرعی و بهره برداری و نگهداری ماشین آلات راهسازی و راهداری یاد کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 9 پروژه مهم راه در دست اجرا است که در ساخت و توسعه راهها بسیار موثر است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ، بهره برداری از راههای محور تهم –چورزق به طول 56 کیلومتر در تیرماه سال 91 ، بزرگراه زنجان –فرودگاه به طول 5,3 کیلومتر، محور ارتباطی زنجان –بیجار به طول هفت کیلومتر و تعریض پلیس راه تا سه راهی سلطانیه را از مهمترین راه های بهره برداری شده در سالجاری بر شمرد .

باباپور گفت: در مدت هفت سال دولت عدالت محور 19 طرح تفضیلی برای زنجان تهیه شده که در 27 سال قبل از آن بی سابقه است.

وی یادآور شد: در دولت نهم و دهم 150 درصد ساختمان فرهنگی ، 50 درصد ساختمان آموزشی و درمانی ، 50 درصد ساختمان اداری و 100 درصد ساختمان ورزشی اجرایی شده که بیشتر از 27 سال قبل از آن است.

کد مطلب 1683421

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