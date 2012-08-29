بهره برداری از 52 هزار واحد مسکونی طی هفت سال اخیر در استان زنجان

حاظ باباپور در گفتگوبا خبرنگار مهر، افزود: دولت عدالت محور مسکن دار کردن مردم را اولویت کاری خود قرار داد و در این راستا اولین جشن مسکن مهر کشور در استان زنجان برگزار شد.

وی اظهار داشت: در شهرهای بالای 25 هزار نفر 12هزار و 29 واحد مسکن مهر، در شهرهای زیر 25 هزار نفر 6هزار و 169 واحد، در مسکن روستایی 33هزارو 24 واحد و در بافت فرسوده 778 واحد مسکن مهر در دولت نهم و دهم واگذار شده است.



مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تا سال 83 تنها 4هزار و 772 واحد مسکن تولید شده بود و در دولت مهر به 33هزار و 403 واحد مسکن رسیده است که تولید مسکن در استان زنجان در دولت مهر 7 برابر شده است.

باباپور تاکید کرد: استان زنجان برترین استان در تقسیط تسهیلات پروژه های مسکن مهر در کشور است.

وی افزود: تا پایان عمر دولت عدالت محور مسکن مهر به متقاضیان واجد شرایط مسن مهر واگذار خواهد شد.

