بخشی از عوارض ارزش افزوده در روستاها هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری سه شنبه شب در مراسم تحویل 100 دستگاه کامیون حمل زباله به روستاهای استان فارس، گفت: کارهای گسترده فراوانی در سطح روستاهای استان فارس انجام شده که جای تقدیر و تشکر از مدیران استان دارد.

وی تصریح کرد: در بحث اصلاح قوانین عوارض ارزش افزوده طرحی ارائه شد که طی آن بخشی از عوارض ارزش افزوده به روستاها اختصاص یابد که خوشبختانه این طرح با موافقت همگان همراه شد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با اصلاح این قانون برنامه پنجم توسعه، عوارض ارزش افزوده در قالب یک واحد شهرستانی توسط دارایی وصول و در روستا ها هزینه خواهد شد.

قادری تصریح کرد: اصلاح اینگونه قوانین همچنان در دستور کار قرار دارد که از جمله این قوانین بحث عوارض آلاینده ها است که اصلاح این قانون نیز به زودی انجام و تصویب خواهد شد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در تلاشیم قانون جمعیتی تبدیل روستا به شهر را تغییر دهیم یادآور شد: روستاهایی با داشتن 10 هزار نفر جمعیت می توانستند به شهر تبدیل شوند اما امروز در تلاشیم با اصلاح این قانون روستا هایی با سه هزار و 500 نفر را به شهر تبدیل کنیم.

قادری افزود: تبدیل روستاهایی با جمعیت بالا به شهر به طور یقین می تواند در ارایه خدمات رسانی به مردم تاثیر گذار باشد و از طرفی شاهد توسعه و افزایش امکانات رفاهی در اینگونه شهر ها خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه امروز در استان فارس فضا برای توسعه و پیشرفت فراهم شده، تاکید کرد: در این استان از مباحث سیاسی خبری نیست وآرامش امروز استان باید باعث توسعه و پیشرفت شود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم ادامه این همدلی و آرامش موجب توسعه و پیشرفت بیش از پیش استان فارس شود.