پنج پروژه با اعتبار بیش از 15میلیارد ریال در سیریک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در سفر یکروزه معاون امور عمرانی استاندار هرمزگان به شهرستان سیریک طرح هایی از قبیل 12 دستگاه پست هوایی، معابر شهری، سالن چند منظوره ورزشی، آبیاری قطره ای فضای سبز و بوستان ان شهرستان با اعتبار مجموع یک میلیارد و 542 میلیون تومان افتتاح شد.

مهدی رضایی در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: هفته دولت هفته ای است که خدمات صورت گرفته اطلاع رسانی می شود و این مردم هستند که عملکرد دولت مردان را قضاوت می کنند.

وی اضافه کرد: دستاوردهای دولت نهم و دهم به ویژه در مناطق دور افتاده کشور بسیار خاص و کم نظیر بوده است که امیدواریم بهره خوب را مردم ببرند.

وی مسئولیت را امری نوبتی عنوان کرد و بیان داشت: مسئول باید در نوبت خود هرچه در توان دارد را برای مردم این نظام شکوهمند اسلامی بگذارد و از هیچ تلاشی در این راستا فروگذار نباشد.

رضایی اظهارداشت: امید داریم پروژه های افتتاح شده در هفته دولت در شهرستان سیریک موجبات توسعه و پیشرفت این شهرستان را فراهم کند و از همه مهمتر مورد رضایت مردم قرار گیرد.