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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۵

تفاهم نامه اتاق های بازرگانی قزوین و ریوتف روسیه امضا شد

تفاهم نامه اتاق های بازرگانی قزوین و ریوتف روسیه امضا شد

قزوین- خبرگزاری مهر: در پایان سفر هیئت تجاری استان قزوین به روسیه تفاهم نامه همکاری اقتصادی بین اتاق های بازرگانی قزوین و ریوتف روسیه امضا شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، در پایان سفر هشت روزه هیئت تجاری و بازرگانی استان قزوین به روسیه تفاهم نامه همکار مفاد تفاهم نامه اقتصادی و بازرگانی بین اتاقهای بازرگانی شهرهای قزوین و ریوتف روسیه به امضاء رسید.

این تفاهم نامه در هفت ماده تنظیم شده و بر اساس مفاد آن طرفین متعهد شده اند برای شرکت در نمایشگاههای تجاری و برنامه های مشابه هماهنگی و همکاری لازم را انجام دهند.

   

همچنین همکاری در حل مشکلات تاثیرگذار بر تجارت بین اتاق های بازرگانی ریوتف و قزوین، تلاش در مسیر گسترش روابط تجاری، مبادله منظم اطلاعات و ددیگاههای کارشناسی و نیز نشریات تخصصی بن تجار و بازرگانان اتاق بازرگانی ریوتف و قزوین و تضمین مفاد تعهد شده از دیگر موارد تفاهم نامه است.

این تفاهم نامه همکاری را نیما بصیری نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین و سرگئی ایویچ رئیس اتاق بازرگانی ریوتف زوسیه امضاء کردند.

کد مطلب 1683433

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