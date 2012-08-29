تفاهم نامه اتاق های بازرگانی قزوین و ریوتف روسیه امضا شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، در پایان سفر هشت روزه هیئت تجاری و بازرگانی استان قزوین به روسیه تفاهم نامه همکار مفاد تفاهم نامه اقتصادی و بازرگانی بین اتاقهای بازرگانی شهرهای قزوین و ریوتف روسیه به امضاء رسید.



این تفاهم نامه در هفت ماده تنظیم شده و بر اساس مفاد آن طرفین متعهد شده اند برای شرکت در نمایشگاههای تجاری و برنامه های مشابه هماهنگی و همکاری لازم را انجام دهند.





همچنین همکاری در حل مشکلات تاثیرگذار بر تجارت بین اتاق های بازرگانی ریوتف و قزوین، تلاش در مسیر گسترش روابط تجاری، مبادله منظم اطلاعات و ددیگاههای کارشناسی و نیز نشریات تخصصی بن تجار و بازرگانان اتاق بازرگانی ریوتف و قزوین و تضمین مفاد تعهد شده از دیگر موارد تفاهم نامه است.



این تفاهم نامه همکاری را نیما بصیری نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین و سرگئی ایویچ رئیس اتاق بازرگانی ریوتف زوسیه امضاء کردند.