متولدان 72 در استان سمنان برای تعیین وضعیت خدمت سربازی خود اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان در اطلاعیه ای که یک نسخه از آن برای خبرگزاری مهر نیز ارسال شد آورده است: با عنایت به اصلاح قانون وظیفه عمومی در بیست و دوم آبان سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی و اجرای آن از بهمن ماه همان سال و تغییرات صورت گرفته در سن مشمولیت و موعد معرفی مشمولان، کلیه متولدان سال 1372 که از تاریخ اصلاح قانون وظیفه عمومی (بیست و دوم آبانماه سال گذشته) به بعد در یکی از وضعیت های فارغ التحصیل، ترک تحصیل، انصراف یا اخراج قرار دارند، از مهلت یک ساله برخوردار می شوند.

در بخش دیگر اطلاعیه آمده چنانچه متولدان سال 1372 قبل از تاریخ فوق فارغ التحصیل، ترک تحصیل، انصراف داده و یا اخراج شده اند، حداکثر تا پایان شهریور امسال مهلت دارند برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت خود اقدام نمایند و در صورت عدم معرفی از ابتدای مهر ماه امسال، غایب محسوب می شوند.

همچنین در پایان این اطلاعیه عنوان شده، افرادی که به صورت روزانه (حضوری) مشغول به تحصیل هستند، می توانند تا سن 20 سالگی به تحصیل خود ادامه دهند.