تعداد سدهای تنظیمی استان سمنان افزایش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، اتابک جعفری عصر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل شرکت آب منطقه ای استان سمنان ضمن اشاره به عملکرد مطلوب و ارزنده دولت مهروز در بخش آب، تصریح کرد: تعداد سدهای تنظیمی این استان از یک سد در دولت های پیشین به پنج سد در دولت های نهم و دهم رسیده است.

وی با بیان اینکه سدهای کالپوش، مجن، دامغان، 9 دی و فینسک نکارود از سدهای در حال بهره برداری و یا در دست احداث استان سمنان است، خاطرنشان کرد: ظرفیت آب تنظیمی سدهای در حال بهره برداری، در دست احداث و سدهای در حال مطالعه استان سمنان از 18 میلیون متر مکعب در دولت های پیشین به 50 میلیون متر مکعب در دولت های نهم و دهم رسیده است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان سمنان با اشاره به مصوبات دولت در سه دور سفر به استان سمنان گفت: سد کالپوش، ساختمان سد مجن، آبرسانی به شهر دامغان، شبکه آبیاری و زهکشی دشت دامغان، تغذیه مصنوعی دشت ایوانکی، گرگ دره، خیج، زرین کمر و گرمسار و خط انتقال آبگرم سمنان از جمله مهمترین طرح ها و پروژه های اجرا شده در دولت های نهم و دهم می باشد.

جعفری وضعیت سفره‌های زیرزمینی استان سمنان را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: این وضعیت از سمت غرب استان به شرق بهتر می‌شود و در این میان سفره‌های زیرزمینی شهرستان گرمسار در بدترین وضعیت قرار دارند.

وی با اشاره به انجام طرح‌های تغذیه مصنوعی در استان سمنان گفت: تمامی این طرح‌ها با بهره‌گیری از بارندگی‌ها و آب‌های سطحی تغذیه شده‌اند.

مدیر عامل آب منطقه ای استان سمنان با بیان اینکه 25 تا 30 درصد بارش‌های سالانه در داخل سفره‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند، تصریح کرد: هفت میلیون و 500 هزار مترمکعب از طریق طرح‌های تغذیه مصنوعی ذخیره‌سازی آب صورت گرفته است.

جعفری در پایان از روش طرح تغذیه مصنوعی به عنوان یک روش کاملأ علمی و آزمایش شده یاد کرد و افزود: این امر در کشورهای کویری و مناطقی که وضعیت آبی مساعدی ندارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.