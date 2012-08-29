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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۳۲

پارسیان صاحب گمرکی عظیم می شود

پارسیان صاحب گمرکی عظیم می شود

پارسیان - خبرگزاری مهر: فرماندار پارسیان گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده پارسیان در آینده نه چندان دور صاحب گمرکی عظیم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ارجمندمنش عصر سه شنبه در دیدار با مردم شهرستان در مسجد امام حسین (ع) از راه اندازی گمرکی عظیم در پارسیان خبر داد و اظهار داشت: با انجام این طرح در آینده ای نه چندان دور بخشی از دغدغه های بیکاری جوانان رفع می شود.

فرماندار پارسیان ادامه داد: امام خمینی (ره)برای پاسخگوی وادای تکلیف در قبال احکام دینی تشکیل حکومت اسلامی برحسب اعتقادات را لازم دانستند و آنچه که حضرت امام برخود احساس کردند یک موضوع تکلیفی بود که حکومتی بنام نظام مقدس جمهوری اسلامی نامگذاری شد.

وی افزود:هرساله در چنین ایامی به تشریح عملکرد واقدامات صورت گرفته می پردازیم تا آنچه به عنوان یک خدمت انجام شده به مردم مطرح و آنان را در جریان بگذاریم.

وی گفت: در گذشته در این شهرستان مشکلات زیادی داشتیم ازجمله بی برقی ونداشتن آب و امکانات رفاهی آموزشی و بهداشتی و حالا باوجود نظام مقدس ودولت خدمتگذار از نعمت برق و آب و امکانات بهرمند شده ایم ودر برخی از مسائل از استان هم جلوتر هستیم.

ارجمند منش در خصوص طرح های درحال اجرای این شهرستان نیز گفت :پروژه اتوبان عسلویه به پارسیان وپارسیان به بندرلنگه با اعتباری بالغ بر 110میلیارد تومان درسال آینده به بهربرداری می رسد.

کد مطلب 1683436

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