افتتاح 25 خانه بهداشت مازندران در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رنجبران شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این خانه های بهداشت در نقاط مختلف روستایی مازندران با مساحت 60 تا 80 مترمربع به بهره برداری رسیدند.

وی هزینه ساخت هرخانه بهداشت را 25 تا 30 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: برای ساخت 25 خانه بهداشت در مجموع 750 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت.

به گزارش مهر، اظهارات معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مورد افتتاح خانه های بهداشت در هفته دولت در حالی است که در ماه مبارک رمضان امسال، جشن پایان احداث خانه های بهداشت در مازندران با حضور وزیر بهداشت در این استان برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران به بهره برداری از ساختمان پزشکان در بیمارستان شهید رجایی تنکابن اشاره کرد و افزود: این ساختمان در چهار طبقه و هشت واحد مسکونی با 820 متر مربع زیربنا و اختصاص اعتبار 416 میلیون تومان در هفته دولت راه اندازی می شود.



وی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری بیش از 40 میلیون تومان طلب از بیمه های استان داریم افزود: هنوز برخی از سازمان های بیمه گر با بیمارستان ها و مراکز درمانی تسویه نکرده اند.



رنجبران درآمد دانشگاه در حوزه درمان را در سال گذشته 140 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در حوزه بهداشت 19 میلیارد تومان درآمد کسب کردیم.