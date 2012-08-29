دستاوردهای سفر هیئت تجاری استان قزوین به روسیه تشریح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، هیئت تجاری استان قزوین که به منظور توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی به روسیه سفر کرده بود پس از توافق با بازرگانان روسی برای تبادل همکاری، بررسی وضعیت بازارهای مصرف و دعوت از رئیس جمهور چوواش و یک هیئت تجاری روسی برای سفر به قزوین سه شنبه شب به کشور بازگشت.





نیما بصیری نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین در پایان این سفر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر با تشریح دستاوردهای این سفر تجاری اظهارداشت: در راستای افزایش صادرات غیر نفتی هیئتی مرکب از 28 تن از بازرگانان، تجار، واردکنندگان و صادرکنندگان کالا در گروههای خشکبار، قطعات خودرو، نساجی، بسته بندی و چاپ، میوه و کشمش به همراه تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی روز 31 مردادماه به روسیه اعزام شدند.



وی بیان کرد: در مدت هشت روز اقامت این هیئت در شهرهای مختلف روسیه ضمن دیدار و گفتگو با نخست وزیر چوواش، وزیر توسعه اقتصادی، روسای اتاق بازرگانی شهرهای چوواش، ریوتف، مسکو، نیژنی نووگراد، مذاکرات مستقیمی هم با تجار این کشور انجام شد که نتایج خوبی داشت.





نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: در دیدار با الکساندر ایوانف موتورین نخست وزیر چوواش، دعوت نامه رسمی استاندار قزوین برای سفر رئیس جمهوری چوواش تقدیم وی شد که این سفر در ماههای آینده انجام خواهد شد.



بصیری گفت: به منظور ایجاد تسهیلات مالی در تجارت بازرگانان استان در جلسه ای با حضور احمد آموزش مدیر شعب بانک تجارت استان قزوین و مدیران بانکی روسیه روند اجرایی سیستم های بانکی این کشور و نحوه استفاده از شرایط اعلام شده تشریح شد.





این فعال اقتصادی یادآورشد: در دیدار هیت تجاری استان قزوین با سفیر ایران در مسکو راهکارهای اجرایی مناسبی از سوی سید محمود رضا سجادی برای حضور موفق تجار کشورمان در روسیه مطرح شد که مورد توجه و استقبال بازرگانان استان قرار گرفت.

بصیری امضاء تفاهم نامه با اتاق بازرگانی نیژنی نووگراد و مقدمات تنظیم سند خواهر خواندگی قزوین و چابکسری روسیه را از دیگر دستاوردهای این سفر دانست.



وی بیان کرد: همچنین با دعوت اتاق بازرگانی قزوین یک هیئت تجاری از روسیه به استان سفر خواهد کرد تا با توانمندی های صنعتی و کشاورزی قزوین از نزدیک آشنا شده و برای سرمایه گذاری مشترک اقدام کنند.

وی بازدید از انبارهای نگهداری میوه و خشکبار در ریوتف، مسکو، میدان سرخ، موزه جنگ، میدان پیروزی، مراکز تجاری روسیه را از دیگر برنامه های این سفر اعلام کرد.

بصیری اظهارامیدواری کرد با پیگیری فعالیتهای انجام شده در روسیه زمینه افزایش صادرات غیر نفتی از استان قزوین به این کشور بیش از پیش فراهم شود.



سالانه بیش از شش میلیون دلار کالا از استان قزوین به روسیه صادر می شود که با توجه به ظرفت و توانمندی استان و نیز بازار بزرگ مصرف در روسیه این میزان تا 10 برابر قابل افزایش است.

در سفر هیئت تجاری استان قزوین به روسیه مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری، محسن مبارکی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مجید کشاورز مقدم و نیما بصیری نائب رئیسان اتاق بازرگانی، محمد علی قاسمی رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، علی علیمردانی معاون سازمان جهاد کشاورزی، رامین میرزایی، شعبان نژاد، اسماعیلی و اکبریان از کارشناسان جهاد کشاورزی از بخش دولتی هم حضور داشتند.

خبرنگار: محمدرضا جباری

عکاس: مسعود امیرآبادی